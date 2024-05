Espacio Tec | El futuro nos alcanzó

Jonathan Sánchez

No es para nadie un secreto que, desde principios de siglo, el cambio climático ha tomado un papel preponderante en las cumbres internacionales. A pesar de que el clima del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen evidencias claras de que el cambio climático del que hoy hablamos puede atribuirse a efectos ocasionados por actividades humanas.

Nuestro país no es ajeno a estos impactos ambientales, ya desde hace algunos años, hemos empezado a sentir sus efectos. Las denominadas olas de calor son cada vez más comunes alcanzando temperaturas atípicas para las diferentes regiones.

Hace un par de semanas, el sistema eléctrico nacional sufrió un descalabro, teniendo que como desenlace el corte al suministro de energía en diferentes puntos del país. De acuerdo con discurso oficial, se conjugaron una serie de incidentes que no habían ocurrido, por un lado, existe un aumento significativo en la demanda de energía debido a las altas temperaturas y por otro, una infraestructura eléctrica es insuficiente.

Ya desde el año pasado, el programa nacional para el desarrollo de sistema eléctrico comentó que la demanda de eléctrica del país aumento en un 10%; sin embargo, la generación tan sólo lo ha hecho un 1%. A la situación ya de por si crítica respecto al clima, hay que sumarle que en los años por venir, el nearshoring se puede convertir en el principal motor para el crecimiento económico de México, demandando aún más energía a la ya de por si saturada distribución de la CFE.

A pesar de que la política energética del gobierno ha centrado sus esfuerzos en tener el control total de la infraestructura, transmisión y distribución, lo que ha frenado las inversiones en el sector, es importante mencionar que una red de distribución sana y diversificada, no se construye en 6 años, en cada mandato presidencial durante al menos los últimos 24 años se han dado vueltas de timón en cuanto a las posturas, lo que no da una certeza clara, ni para abrirnos a la inversión privada o para generar mecanismos de cooperación que nos permitan modernizar el sector.

A menos de una semana de la elección presidencial, las posturas por parte de los tres candidatos no son claras; sin embargo, el futuro nos alcanzó y es ahora más que nunca necesario tomar una postura al respecto y delinear nuestro camino para los próximos 50 años, ya que de no hacerlo las consecuencias pueden ser fatídicas, no sólo en el para el crecimiento económico, también el aspecto ambiental comienza a ser un factor a tomar en cuenta.

Semblanza

El Dr. Jonathan Sánchez es ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y Doctor en ingeniería mecánica por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. El Dr. Sánchez ha trabajado para GE Aviation y ha realizado consultoría para el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sus cursos están relacionados con el uso eficiente de la energía y manufactura. Actualmente es profesor en el Tecnológico de Monterrey campus SLP. Sus áreas de investigación son simulación numérica, uso eficiente de la energía, análisis de datos y machine learning.