Entorno Empresarial | Reforma fiscal de gran calado

Imagine usted que en su casa tiene ahorros y durante años los gastos se han hecho pensando en lo que deje mas dinero o en el bienestar de la familia, que se han puesto reglas para los integrantes de la casa y que se vigilara que no se infrinjan, claro que ya tiene deudas que le heredaron y que las sigue pagando. Y de pronto cambia usted como jefe de familia las reglas y lo primero que hace es romper las reglas y al que se oponga pues no le hace caso, y saca los ahorros y se va a comprar el coche mas caro aun que no deje dinero y no es para todos los miembros de la familia es para dos personas y los hijos tienen colchones viejos donde duermen y destina el dinero en dadivas para comprar amigos, yo invito.

Pues eso paso en este sexenio teníamos deudas controladas que hay que seguir pagando y se dijo que no nos íbamos a endeudar y estamos endeudados por billones de pesos, no hay para curar a los enfermos y tampoco para educación y los que observaban las reglas fueron eliminados y se les quito el dinero, y no hablemos de la seguridad por que esa si es punto y aparte, claro no digo que los programas sociales se eliminen pero un tren y tirar miles de millones para hacer otro aeropuerto que no se llena y el de la ciudad de México esta abarrotado y va en picada pues no se arregla y le quitaron espacios de estacionamiento de los aviones para favorecer al nuevo.

Y ahora que sigue después de la convulsión política, el mismo mandando tras bambalinas, no lo sé pero lo que si al igual que en la casa hay que solucionar el tema de pensiones de Pemex, CFE, y otros del gobierno federal, pues nos endeudaremos mas y para pagar los gastos y la herencia es que ya no hay ahorros, ¿de dónde saldrá el dinero?, pues hacer una coperacha pero de todos lo familiares haciendo una analogía, lo que sigue es una reforma fiscal, pero ya que se tenga el poder pero con mayoría calificada.

Lo que significa es el control total y se impondrán mas impuestos o se aumentará el gravamen al consumo o lo que crean mejor como el ambulantaje, para que todos cooperen y ahora si ni la suprema corte podrá defendernos y es probable que tenga la misma suerte del INE, ¿seremos una república mexicana, como la republica de Cuba?.

Una lenta recuperación del pago de impuestos, menos o nulo dinero en los fondos de emergencia y las crecientes necesidades para el gasto público en todos los rubros son parte de las razones por los que debe haber una reforma fiscal de gran calado.

Sus fines serán: aumentar la base de contribuyentes, evitar la informalidad, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al incorporar regímenes fiscales simplificados y aprovechar tecnologías, así como combatir la evasión fiscal.

Las modificaciones en materia fiscal son casi inevitables, las empresas y las personas deben mantenerse informadas no únicamente para prepararse para estos cambios, sino también para implementarlos de la mejor manera y cumplir con sus obligaciones fiscales.