Prisma | Hay denuncia contra un candidato

Alertan por fauna en zona urbana

ALERTA.- La Coordinación Municipal de Protección Civil pidió a la población estar alerta y realizar medidas preventivas como limpieza en patios y constante movimiento de objetos, para evitar ser sorprendidos por una especie de fauna silvestre que por las altas temperaturas se refugian en zonas habitacionales. Se pide reporten de inmediato al 444 8-31-12-60.

ESCALERILLAS.- La comunidad de Escalerillas recibió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para poner en marcha la construcción de una Unidad Deportiva con una inversión de 8.5 millones de pesos, contará con una cancha de futbol con pasto sintético, gradas, sanitarios, reja perimetral, gimnasio al aire libre y zona de juegos infantiles.

ENOJADOS.- En el PRI andan enojados porque les impusieron a Frinné Azuara, están enojados porque nunca ha hecho nada por San Luis Potosí pero sí se está quedando con cargos de representación popular. La inconformidad la fundamentan en que ni siquiera visita a los potosinos

NAVARRO ES PUNTERO.- El candidato del PVEM a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, encabeza las preferencias ciudadanas frente a opositores que han cambiado de partido y han competido al mismo cargo en repetidas ocasiones sin éxito; Navarro plantea en su proyecto de gobierno continuar con la modernización de la infraestructura urbana y concretar el Parque Tangamanga III.

SEMANA INTENSA.- El Congreso del Estado tuvo una semana muy intensa de trabajo, primero con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Constituyente y la entrega de la Presea al Mérito Plan de San Luis 2023, una sesión ordinaria y el Parlamento de las Niñas y Niños 2024, en donde destacó la participación de menores de edad de las cuatro zonas del estado, quienes fueron muy puntuales al pedir mejor seguridad pública, que se garantice el abasto de agua potable, mejorar la infraestructura educativa y sobre todo que se respeten los derechos de las niñas y los niños.

APOYO A MUJERES.- Durante su gira por Santa María del Río, Tierranueva y Zaragoza, Ruth González Silva, candidata del PVEM al Senado, aseguró que fortalecerá el servicio médico y medicamentos gratuitos para las mujeres y sus hijos; el incremento de los programas sociales y todo el apoyo a las emprendedoras para que logren su independencia económica.

RESCATE DE CENTROS.- Recuperar los centros comunitarios, encauzar a la juventud al estudio y al deporte, atención a los adultos mayores y darles otra oportunidad laboral, son algunos de los compromisos que asumió la candidata del PVEM-Morena-PT a la alcaldía capitalina, Sonia Mendoza Díaz, en su recorrido por colonias del norte de la ciudad; además denunció que trabajadores municipales son amenazados con despidos sino respaldan al alcalde con licencia.

INCLUSIÓN LABORAL.- La Expo Empleo realizada en la plaza de Soledad resultó ser una excelente oportunidad para personas con discapacidad, quienes se vieron muy interesadas en la oferta en busca de una vacante y tener así una fuente de ingresos digna.

RESPALDO.- El Colegio de Notarios de San Luis Potosí mostró un respaldo prácticamente unánime para Enrique Galindo, por los avances que ha conseguido en el Ayuntamiento y por el incremento en la recaudación que ha tenido la administración municipal, que se ha traducido en más obra pública e incremento en la plusvalía de los ciudadanos, que repercute en crecimiento para la ciudad.

EFICIENCIA.- El Colegio de Notarios reconoció que el Ayuntamiento cuenta con trámites simplificados, en beneficio de la ciudadanía, y demostró que ven con recelo tener que pasar nuevamente por una curva de aprendizaje en este sentido, que detenga una maquinaria que ya funciona correctamente.

TEKMOL VIOLENTO.- El candidato del PRI y PAN a la alcaldía de Ciudad Valles José Luis Romero “Tecmol”, fue acusado de golpear a uno de sus colaboradores porque lo criticó; la Fiscalía General del Estado ya tiene la denuncia en sus manos, y no es la primera vez que incurre en actos de violencia, cuando fue diputado por el PRI también protagonizó varios episodios de agresiones y amenazas e incluso fue demandado por periodistas, activistas y demás víctimas.

DOS CHAMBAS.- Nos contaron que en un ayuntamiento de San Luis Potosí un alcalde que anda en campaña, trae a todo su personal del área de Comunicación trabajando jornadas extras haciéndole la campaña. Los trabajadores no quieren laborar, pero lo tienen que hacer porque si no les quitan la base o los obligan a pedir licencia. Cabe añadir que no hay una paga por lo que están haciendo adicionalmente.

BUENA RESPUESTA.- En la primera semana de campaña para diputados locales, Rubén Guajardo ha logrado muy buena respuesta de parte de mujeres, hombres y jóvenes del Quinto Distrito Local, quienes han recibido con buen grado sus propuestas para lograr un presupuesto participativo en donde se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, en impulsar propuestas legislativas para mejorar el servicio de agua y fortalecer la seguridad pública.