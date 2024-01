Entorno Empresarial | La cuesta de enero y los gastos hormiga

Las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocios están transformando la manera en que las empresas interactúan con los consumidores y viceversa, y esto impacta en la forma en que los mexicanos compran y consumen productos y servicios.

La cuesta de enero por lo regular es un periodo de dificultades económicas, resultado de gastos excesivos en las fiestas decembrinas, así como del aumento en precios de productos y servicios, que suelen darse los primeros días del año. Por ello, es necesario prevenir esta situación e iniciar el año con una buena salud financiera.

Uno de los enemigos más peligrosos para nuestros ahorros es el gasto hormiga, el cual impide que podamos alcanzar nuestros objetivos financieros y provoca que los ingresos no rindan lo suficiente.

El poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos de por sí va en picada, como consecuencia de una mayor inflación, como para que todavía se despilfarre.

Por eso debemos cuidar más nuestros ingresos y, por lo tanto, ser más conscientes sobre la manera en que gastamos para no poner en riesgo nuestros ahorros en un momento de crisis económica.

El 2024 pinta para ser un año en el que las familias seguirán lidiando con los aumentos de precios y las tasas altas, por lo que se vuelve fundamental realizar un plan de gastos cada vez que se reciba un ingreso.

Imagine esta situación: no se había dado cuenta de que hay una invasión de hormigas en su casa ¡De un día a otro se multiplican y llegan hasta la cocina! Cuando decide atacar el problema, ya es tan grande que no lo puede controlar. Esto mismo ocurre con nuestro dinero. Si no detecta en qué y cómo gasta.

Este fenómeno que nos lleva a perder la pista del dinero en pequeñas compras tiene nombre: comúnmente se conoce como “gastos hormiga”.

El incremento de precios también afecta los consumos diarios el café refrescos, botanas, estos gastos, aunque no se perciben a simple vista pueden afectar nuestras finanzas

Los productos del consumo hormiga tuvieron un aumento de precio, por ejemplo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un café americano pasó de 62 a 64 pesos, un capuchino llegó a costar al finalizar el 2023, en promedio, 75 pesos, un incremento de 13 pesos en comparación con el precio reportado en enero de ese mismo año.

Para aquellos que prefieren salir a tomar un café y acompañarlo de un pastel, el desembolso pasó de 138 pesos en enero a 151 pesos al cierre del año, en la cadena de cafeterías Starbucks, según el Inegi.

Lo perjudicial de estos consumos en las finanzas personales es que, sin una buena administración de los gastos diarios, fácilmente disminuyen el ahorro y en ocasiones pueden llevarnos al endeudamiento innecesario.