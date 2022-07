¡Cristo es la Respuesta! | Lo que un pastor debe hacer

Zacarías 11:4 al 17

Víctor Hugo Guel González

Siempre hay que tener presente que la Biblia es la Palabra de Dios y que debe entenderse espiritualmente, ya que en 2 Corintios 3.6b, dice: “...Porque la letra mata, mas el espirítu vivifica”.Con este pricipio establecido, podemos entender que en el Libro de Zacarías 11:4-17, que cuando habla del pastor, no se refiere a una persona que se dedica a cuidar ovejas, sino a uno a alguien que es un líder espiritual, quien está a cargo y cuidado de una iglesia y a cada uno de sus miembros. En el Nuevo Testamento se menciona acerca del anciano, del obispo y del pastor; y estas palabras son sinónimos, haciendo referencia precisamente acerca del líder espiritual de una congregación.

En Zacarías capítulo 11, la Biblia nos habla acerca de los pastores inútiles que no cumplen con su deber, que no llevan a cabo la voluntad de Dios. De manera muy especial en el versículo 16, por decirlo de una forma, resume que ese pastor es inútil que no cumple su labor, que es un pastor que no esta cumpliendo el propósito para su vida; y dice así: “Porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la paniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas”. Antes de continuar, debo decirle que el ser pastor, es algo que Dios pone en el corazón de un hombre, y eso Dios se lo confirma por medio de circunstancias, por medio de la Biblia, con versículos claros y precisos. En mi caso, Dios confirmo su llamado por medio de una predicación que hablaba precisamente accerca de ser un hombre de Dios, y también por medio de situaciones donde sin lugar a dudas entendí que Dios me quería en su obra.

Regresando a Zacarías 11:16, hay una lista de cosa que definen al pastor inutil; pero que si las vemos desde el punto de vista de hacer lo correcto, podemos definir lo que es un pastor efectivo que hace lo correcto, y de eso es lo que quiero escribir en esta ocasión.

En primer lugar, un bue pastor visitará a los perdidos; y es que dentro de la congregación habrá gente que aun conociendo la verdad de la Palabra de Dios, decida tomar malas decisiones, y por esa razón se extravían, y es deber del lider espiritual, visitarlas, ir hasta donde están, buscar la manera de que regresen al redil, y que sigan el camino del bien.

También el pastor buscará la pequeña, aquellos pequeños que son aquellos miembros que son “recien nacidos espiritualmente”, y por lo mismo necesitan cuidados especiales, mayor atención, estar más cerca de ellas y al pendiante de sus necesidades.

El buen pastor también será aquel que cura a la peniquebrada, en la vida habrá tristezas, quebranto, tragedias que nececitarán ser sanadas, y el pastor útil (usado por Dios), buscará con todo su corazón será usado para ayudar y traer sanidad a la vida de aquellos que están atravezando tiempos difíciles.

Finalmente, el buen pastor llevará a la cansada acuestas, el pecado cansa, , los problemas cansan, la vida cansa; y será el deber del pastor eficaz ayudar de tal manera que lleve en peso a aquellos que están cansados. En lo personal, agradezco la vida de mi pastor, quien ha sido todo esto para conmigo y para mi familia. Si usted no tiene un pastor así, le ánimo a que se acerque a Dios por medio de Jesús quien es nuestro buen pastor. ¡Amén!