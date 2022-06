¡Cristo es la respuesta! Generación que busca ser bendición

En la Biblia en Proverbios 30:14 se nos advierte acerca de una generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Como lo acabamos de leer, podemos imaginar una generación que esta lista y dispuesta para tomar ventaja, para sacar provecho de los demás, para servirse de otros, especialmente de los más vulnerables, de los que se encuentran en una situación desfavorable. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde estamos pensando en lo que cada quien necesita, en lo que cada quien quiere o le conviene y nadie se interesa en los demás. Por eso hay tanta delincuencia, corrupción, robo, violencia, inmoralidad.

Hace tiempo escuché una frase que dice que “La vida cristiana se trata de otros y no de nosotros”; es decir que dejamos de prestar tanta atención en nosotros y hay que comenzar a pensar en los demás, de tal manera, que hay que convertirse en una fuente de bendición para la vida de los que están alrededor. El ejemplo perfecto lo encontramos en el Señor Jesucristo, y deseo compartir algunas verdades de la Biblia que si ponemos en práctica, seguramente nos vamos a convertir en una bendición a la vida de los demás; por cierto, no hay una vida más miserable que aquella que se centra en “Mi yo”, donde siempre se piensa en uno mismo, ya que al no tener lo que buscamos, estaremos frustrados y al obtenerlo estaremos insatisfechos, pues cada vez vamos a querer más; y el antídoto para esto es precisamente, el ver por el bienestar, el provecho y la bendición para los demás.

Dijimos que el mejor ejemplo es Cristo, pues en una ocasión dos de sus discípulos actuando en manera egoísta y buscando protagonismo, el querer ser más que los demás, le pidieron al Señor que en su gloria, el uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, (Imagínese nada más, semejante petición). Pero así es la naturaleza humana; los demás discípulos se enojaron cuando se enteraron del asunto, pero el Señor les dice en Marcos 10:44 y 45, “Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”; qué manera tan clara de expresar que Jesús no vino a tomar ventaja de otros, no vino a servirse de los demás; Él vino para servir, y con ello, dar su vida para rescatar a muchos; lo vemos una y otra vez sanando al ciego, al cojo, enseñando y orando por los demás, y terminando su vida en la cruz del calvario, para así ser autor de eterna salvación, pagando por nuestros pecados, y así darnos todo lo que necesitamos para tener salvación, perdón de pecados y la vida eterna; dígame usted si eso no es un gran ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por los demás.

Si usted está buscando una vida plena, abundante y con propósito, decida ser parte de una generación que busca ser bendición a otros. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono. 444-841-5387

Horarios. Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.