¡Cristo es la respuesta!

Caminos Rectos

Proverbios 4:25 al 27

Nadie de nosotros sabe lo que este año 2022 habremos de enfrentar; simplemente, quien se hubiera imaginado que en los dos últimos años nos iba a tocar lidiar con una pandemia generada por el llamado coronavirus. Esto cambió de manera muy significativa nuestras vidas; y hay quien dice que este virus llegó para quedarse y así afectarnos de manera permanente, lo que si podemos saber, es que la Biblia nos enseña en Proverbios 4:25 al 27 lo siguiente: “Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal”. Aquí Dios en su Palabra nos dice que, “Nuestros ojos miren lo recto”, y de la misma forma que, “Todos nuestros caminos sean rectos”, que lo examinemos, que estemos al pendiente, de tal manera, que nos apartemos del mal; y la advertencia es que no nos desviemos a la derecha o a la izquierda. Hace tiempo escuche una enseñanza muy atinada en relación a ello, y en esta ocasión deseo compartirla con ustedes; la derecha representa generalmente lo que se nos facilita, lo que nos favorece; de hecho, la mayoría de la gente, la mano con la que escribe, con la que toma la cuchara para alimentarse, la mano que más utiliza para poder hacer diversas actividades, es la mano derecha. Esto también representa cuando las cosas van bien, cuando hay éxito, cuando hay prosperidad; y claro, si no se tiene cuidado, esto puede llegar a desviarnos.

Es de llamar mi atención que cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, él en vez de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén, ese era el tiempo donde había más conquistas, en donde había más riqueza, en donde el poder se había incrementado; por decirlo de una manera, David había bajado la guardia, se relajó, se descuidó; por causa del éxito que estaba teniendo, y es ahí donde se desvió. Qué fácil es que cuando estamos en esa situación, caigamos en soberbia, en orgullo, y lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios, cuando lo correcto es que nuestro corazón se llene de gratitud y con humildad reconozcamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Dios, recordando que la Biblia enseña en Santiago 4:6 donde dice: “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”.

Por otro lado, la izquierda, representa aquello que se nos dificulta, aquello que nos es contrario; la mayoría de nosotros se nos complica hacer las cosas con la mano izquierda, se nos dificulta hacer cosas tan sencillas como escribir o tomar la cuchara a la hora de comer, esto se puede asociar con tiempos difíciles, tiempos de prueba, de adversidad; y esto si no tenemos cuidado, también nos puede llegar a desviar. Es importante no dejar que la amargura, el desánimo o la tristeza tomen control de nuestra vida, es necesario seguir confiando en Dios, en su Palabra, en sus promesas, y pedirle con todo nuestro corazón que en medio de nuestro quebranto y dolor, Él nos dé lo que necesitamos para seguir adelante.

Oh, que el Señor permita que nuestros caminos sean rectos, y que nada ni nadie nos desvíe de estar en su buena voluntad que es agradable y perfecta.

