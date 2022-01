¡Cristo es la respuesta!

La Gracia de Dios

Efesios 2:8 y 9

Sin lugar a dudas algo que habremos de necesitar en nuestra vida en éste 2022 es la gracia de Dios; Ésta es definida como favor inmerecido, y es claro que todos necesitamos el favor de Dios, en todo momento, pero especialmente en tiempos donde enfrentamos dificultad, adversidad o prueba.

Otra definición de gracia, es la influencia divina en el corazón; es decir, que llega el punto en que una persona permite que Dios influya en su corazón de tal manera que esto empieza a determinar cómo esa persona piensa, habla actúa; y qué bendición será para nuestra vida y la de los demás, que nosotros nos comportemos de esa manera.

Por lo que acabo de mencionar, creo que nos debe interesar, cómo es la manera que podemos tener esa gracia en nuestra vida. Lo primero y lo más importante, es teniendo a Cristo como nuestro Salvador; en Efesios 2:8 y 9, dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. Como ya se mencionó, gracia es un favor inmerecido, de tal manera que, aunque no lo merezcamos, Cristo murió por nosotros en la cruz del calvario para morir por nuestros pecados, y luego al tercer día resucitó para así darnos salvación y vida eterna; ahí comienza la gracia de Dios en nuestra vida, en saber y entender que somos pecadores, que lo que merecemos es condenación (En el infierno), pero si creemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos salvación, y lo aceptamos como único y suficiente salvador, el día que uno muera podrá ir al cielo, no por méritos propios, pero por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario.

Otra manera de tener la gracia de Dios en nuestra vida, es como dice en Santiago 4:6: “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”. Una persona que dice “Yo no puedo, yo necesito a Dios”, Él le extiende su gracia; a lo contrario de una persona que es sabia en su propia opinión, aquel que es soberbio y cree que no necesita ayuda, que puede arreglar las cosas por su cuenta, a esos el Señor los resiste, y por esa razón, no hay gracia de Dios en sus vidas.

Otra manera de tener la gracia de Dios la leemos en Hebreos 12:15,16 donde dice: “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura”. Es decir, que cuando en nuestra vida brota una raíz de amargura; note que dice “raíz”, es algo que no esta a la vista, es algo que esta en lo profundo, en lo íntimo, y que si no tenemos cuidado ira creciendo más y más, dará lugar a más pecado, ya que en el versículo 16, se nos habla de Esau que es descrito como un fornicario y un profano, y es que es importante entender que si algo necesitamos para tener victoria sobre nuestro pecado, es precisamente la gracia de Dios. Espero que de todo corazón este 2022, Cristo sea su Salvador, que andemos en humildad y que miremos bien que no brote raíz de amargura pues en esa manera tendremos la gracia de Dios en nuestras vidas.

