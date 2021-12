¡Cristo es la respuesta!

Cosas para recordar este año que comienza

Sin duda este 2021 fue un año muy difícil para muchos de nosotros; y por esa razón, pienso que no vemos con optimismo lo que el 2022 nos traerá; más sin embargo, la Palabra de Dios tiene promesas que ciertamente el tomarlas en cuenta, debería de traernos ánimo y consuelo a nuestros corazones acerca de lo que el próximo año nos depara.

En esta ocasión, deseo compartir algunas de estas promesas. La primera de ellas, es que una de las cualidades de Dios es que Él es bueno, por eso es que el rey David en el Salmo 27:13 y 14, dice: “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová”. La razón del porqué David no desmayaba en lo que le tocaba enfrentar, era la firme convicción de que en la prueba, en la adversidad, él creía que vería la bondad de Dios, y como consecuencia, eso traería esfuerzo y aliento a su corazón. Debemos armarnos de ese pensamiento aguardando y esperando en Dios. Cosas inesperadas vienen a nuestra vida, cosas que nunca imaginamos, pero no olvidemos, Dios es bueno, Él nos va a ayudar, nos va a sostener, nos dará gracia, sabiduría, consuelo y lo necesario para seguir adelante; pase lo que pase, venga lo que venga.

Otra cosa que hay que tener presente este 2022, es que Dios es misericordioso. Lamentaciones 3:22, 23 dice: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. Algo que también debe traer ánimo a nuestra vida, es saber que Dios no nos trata como merecemos. He pensado que si Dios me diera de acuerdo a como he actuado, a como son mis acciones, es muy probable que actualmente yo no tuviera cosas que todavía tengo, pero la verdad es que Dios me ha tenido misericordia. Hay un pastor al que de vez en cuando tengo la oportunidad de saludar, y cuando le pregunto ¿cómo está?, usualmente me dice: “Mucho mejor de lo que merezco”; y al pensar en esa respuesta, me doy cuenta que el hermano está dando testimonio de la misericordia de Dios en su vida. En 1 Crónicas 21:13 dice David: “…Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo”. Dios se deleita en misericordia, y gloria sea a Dios por eso, ya que podemos vivir confiados que aunque no somos lo que debemos de ser y hay pecado en nuestra vida, y fallamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones; todavía Dios tiene misericordia, alabado sea su Nombre, para de seguir con nosotros en un mal camino, para volvernos a su voluntad.

Otra promesa que debemos tomar en cuenta para este próximo año, es su amor que comienza con darnos salvación, ya que en Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Pero el amor de Dios también se muestra cada día en nuestra vida, ya que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:38,39: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.

Al final del versículo 38 dice “Ni lo por venir”, no sabemos lo que en el futuro vendrá, pero en algo debemos estar seguros, es en que su amor no faltará, estará presente y nos permitirá seguir adelante. Que este año que comienza no olvidemos que lo que Dios nos dará; su bondad, su misericordia y su amor. ¡Amén!

