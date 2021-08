¡Cristo es la respuesta!

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo!

Isaías 5:20

Dice la Biblia en Isaías 5:20: “Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo”. Quiero comenzar diciendo que aquí la palabra “Ay”, es una forma de anatema, maldición o advertencia, de castigo, y es precisamente lo que Dios quiere que entendamos, que maldición vendrá sobre nuestras vidas si a lo malo decimos bueno, y a lo bueno malo.

Ahora, hay gente que piensa que la cultura, la filosofía, la iglesia, el gobierno o alguna otra institución, son quienes determinan lo que es bueno y lo que es malo; sin embargo, quien tiene la última palabra en cuanto este asunto, es Dios por medio de su Palabra, que es la Biblia. Sé muy bien que gente se opone a esto, y dicen que la Biblia es anticuada, que sus principios no aplican, que fue escrita por hombres como nosotros, y por lo tanto no puede ser llamada la Palabra de Dios. Ahora, es cierto, la Biblia fue escrita hace muchos años, pero todavía sus principios, sus estatutos, sus leyes, sus mandatos son vigentes, pues su aplicación espiritual sigue hasta nuestros días.

Por ejemplo, dice la Biblia en Deuteronomio 21:18-21: “Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá.” Esto se hacía en el Antiguo Testamento; y la manera o forma en que espiritualmente esto aplica, es que un padre, una madre que están batallando con un hijo o hija que está en rebeldía, que no respeta su autoridad, que anda en vicios, se tienen que tomar decisiones drásticas, de tal manera que, si no entiende, no hay que permitirle vivir en casa.

También es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, pero estos no escribieron lo que ellos querían escribir, sino que, siendo inspirados por Dios, escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran. En 2 Pedro 1:21, dice: “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. Habiendo dicho esto, mas que nunca debemos llamar las cosas por su nombre, todo esto a la luz de la Biblia, que como dice en Salmo 119:105: “Lampara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”.

Es la Palabra de Dios quien debe mostrarnos en medio de tanta confusión, tanto engaño, tanta mentira lo que es bueno y lo que es malo; por ejemplo, lo que la Biblia advierte sobre la ideología de género, el feminismo, los proabortistas, aquellos que ven la pedofilia como algo aceptable; en fin, gente que esta buscando a toda costa llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno, a lo cual Dios dice: ¡Ay!, es decir, advierte que esto lo único que traerá será castigo y maldición de parte del Señor. Que Dios nos ayude a vivir de tal manera que a lo bueno y a lo malo lo llamemos por su nombre en base a su bendita Palabra.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387