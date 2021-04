¡Cristo es la respuesta!

La Importancia de los niños para Cristo

Mateo 18:1 al 6

La Biblia en Mateo 18:1 al 6, dice: “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.”

En primer lugar, la importancia radica en que Jesús los pone como ejemplo para nuestras vidas, porque dice: “…De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.” La Biblia enseña con claridad que para entrar al reino de los cielos, la única manera de que esto suceda, es que una persona le crea a Dios, que Jesús murió por nuestros pecados y ha resucitado para justificarnos y así darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna; y si algo vemos en los niños, es que con facilidad creen lo que se les dice. Ahora, sé que esto resulta peligroso en los tiempos que estamos viviendo de tanta maldad; pero si nos enfocamos en las cosas de Dios, en lo que Dice la Biblia, en lo que Cristo quiere para nuestras vidas, los niños lo aceptan, lo reciben, no hay prejuicios, no hay rechazo, no hay soberbia y sabiduría en su propia opinión, simplemente lo creen; y eso es exactamente lo que Jesús quiere que imitemos de los niños, por eso Jesús también menciona en el versículo 4: “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.” La palabra “Humillar” significa: Humildemente, sin pretensión, con sencillez.

Siguiendo con el pasaje, en el versículo 5, Jesús destaca la importancia de los niños, en que los recibamos, los aceptemos, los incluyamos de manera que al recibir a un niño, le estamos recibiendo a Él mismo. En Mateo 19:13 y 14, los discípulos reprendieron a gente que esta buscando que Jesús recibiera a los niños para que pusiera su mano y orase por ellos, a lo cual Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y no se impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.” Una manera práctica de recibir a los niños, es que ellos se acerquen a Jesús, que ellos conozcan de Cristo, que vayan fielmente a la iglesia, que reciban enseñanza de la Palabra de Dios; usualmente los niños tienen ese deseo, y hay que darles todas las facilidades para que así sea, además de darles prioridad en atenderlos, por encima de amistades, de pasatiempos de nuestra propia comodidad.

Para concluir, los niños son importantes y no debemos ser tropiezo a sus vidas, y esto es tan serio e importante para Jesús, que dice que quien sea tropiezo a un pequeñito que crea en Él, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar; es decir, mejor que se quite la vida, esto es fuerte, pero creo que una de las cosas más lamentables, es ser tropiezo a los demás, pero especialmente a los niños que comienzan su vida. Que el Señor nos permita darles atención a los niños, pues ellos para Cristo son importantes.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí

Calle Nube #560, Colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 4448415387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. Y 12:00 P.M., Miércoles 7:00 P.M.