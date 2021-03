¡Cristo es la respuesta!

La Fidelidad de Dios

2° Timoteo 2:11-13

Por medio de la Biblia, Dios da a conocer su carácter, en cómo es su forma de actuar, que le agrada y lo que no; y en está ocasión veremos uno de Sus atributos, el cual es “La fidelidad”. Es imposible que en un solo artículo se aborde todo lo que la Biblia enseña acerca del tema, pero veremos algunas cosas que son importantes sobre este atributo divino, esperando que sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. En 2° de Timoteo 2:11-13 dice: Palabra fiel es esta si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, si le negáremos, también Él nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, él no puede negarse asimismo.

Quiero comenzar por decir que la palabra de Dios, es decir la Biblia, es fiel, en el versículo 11 comienza diciendo: Palabra fiel es esta: y no sólo lo que leemos en este pasaje sino que en toda las Escrituras podemos ver sobre esto. Y es que Dios es fiel porque su palabra es fiel, el Señor tiene el poder para cumplir sus promesas, hay pasajes que hablan sobre esto por ejemplo en: Isaías 40:8 dice: Secase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre; la razón de que permanece es que Dios es fiel en llevar acabo su palabra.

En Josué 21:45 dice: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió. Y más adelante en el capítulo 23:14 dice: Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí Josué y el pueblo dan testimonio de cómo Dios cumplió todo lo que les había prometido, y eso es porque el Señor es fiel.

Regresando al pasaje de 2° Timoteo vemos que no solamente Dios es fiel porque cumple Su palabra, sino también por lo que dice en el versículo 13 “Si fuéramos infieles, Él permanece fiel” en lo personal, al pensar en este versículo es de gran ánimo a mi vida, ya que yo acepto y reconozco que le he sido infiel a mi Señor, le he fallado, no he sido lo que debo ser, cuando menos acuerdo ya dije lo que no debí haber dicho, pensé lo que no tenía que pensar, reaccione de una manera incorrecta, y eso sucede con más frecuencia de lo que quiero reconocerlo, sin embargo mi Padre permanece fiel a pesar de todo, no me ha dejado, sigue obrando en mi vida y cada mañana me da nuevas oportunidades.

Uno de mis pasajes favoritos es Lamentaciones 3:22 y 23 que dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. He pensado que si Dios me diera lo que de verdad merezco conforme a mi pecado, tiempo atrás ya hubiera sido consumido, pero hoy en día estoy con vida, y es por sus misericordias, ya que son nuevas cada mañana, y sobre todo por su gran fidelidad.

Por causa de que Dios es fiel, él espera de nosotros fidelidad; que seamos fieles a Él, a su palabra, haciendo su voluntad, agrandándole y en todo lo que esto implica. Por ejemplo; Yo como esposo, el Padre Celestial espera que yo sea fiel a mi esposa, con cada pensamiento, en mi corazón, en lo que veo, en mi trato con ella; quiere mi fidelidad para con mi familia,

Iglesia, trabajo, al propósito de Dios para mi vida, y aunque ya lo mencione, pero es cierto, yo le fallo, me equivoco, eso no me debe detener, debo seguir adelante y buscar siempre serle fiel, la razón y la motivación más poderosa es porque ciertamente nuestro Dios ha sido fiel.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí

Calle Nube # 560, Garita de Jalisco

Horarios: Domingos: 10:00 A.M. 12:00 P.M. Y 6:00 P.M.