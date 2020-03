¡Cristo es la Respuesta!

La postura bíblica del cristiano frente al coronavirus

Sal 91:2 al 7

Por Víctor Hugo Guel González

Ante los acontecimientos que en esta vida enfrentamos, es muy importante que los creyentes tengamos una postura que vaya de acuerdo a lo que Dios nos dice y enseña por medio de su bendita Palabra; de ninguna manera debemos reaccionar como la gente que no conoce a Dios (como la gente que no es salva) ya que somos llamados a ser luz y sol en este mundo; y si en vez de poner en práctica lo que la Biblia nos enseña nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, no estaremos cumpliendo el propósito divino de marcar una diferencia. Que de ninguna manera debe de ser para llamar la atención hacia nosotros sino hacia Él para que mucha gente le conozca.

Lo primero que debemos de hacer en nuestra postura frente al coronavirus, es que debe de haber una completa confianza en su Palabra y en sus promesas, Sal 91:3 dice: “Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora.”, el versículo 6 de este mismo Salmo dice: “Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.”, para dejar en claro esta bendita promesa, el versículo dice: “Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegara”. Qué manera tan explícita y contundente de decirnos Si tú eres Hijo de Dios, si tú eres salvo, frente a la peste, a la plaga; a la epidemia, o como se le llame, el cristiano debe confiar de manera plena y absoluta en el cuidado divino.

Ahora, eso no quiere decir que voy a ser descuidado, que me voy a exponer, que no voy a tomar en cuenta todas las medidas y recomendaciones que hay, pues la Biblia también nos advierte de que no debemos tentar al Señor, pues un descuido, negligencia y falta de sabiduría es ponernos en riesgos innecesarios y eso tampoco es la voluntad del Señor. Por otro lado y no menos importante de lo que acabo de mencionar es lo siguiente en Lucas 21:11 donde nos habla la biblia de las señales antes del fin dice: “y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo.”Nadie sabe el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez, pero si se nos habla de algunas señales que sería bueno que prestáramos atención; y una de esas señales es que en diferentes lugares habrá pestilencias (epidemias, pandemias) y por causa de ello abra terror (pánico) y dígame si no es eso lo que exactamente está sucediendo y la voluntad de Dios en todo tiempo pero especialmente cuando se acerca la segunda venida de Cristo es que tengamos vidas limpias y consagradas; entregadas y consumidas en buscar su buena voluntad que es perfecta.

¡Que el señor nos conceda tener una postura bíblica frente al coronavirus!! Amén!

