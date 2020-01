¡Cristo es la respuesta!

Una vida en victoria

1 Crónicas 18:1 al 6

Por Víctor Hugo Guel González

En 1 Crónicas 18:1 al 6, se nos dice varias veces como es que David derrotó a los enemigos, a los filisteos, a los de Moab, Hadad-ezer rey de Soba, a los sirios; extendiendo así sus dominios, y el versículo 6 concluye diciendo: “Porque Jehová daba victoria a David dondequiera que iba.” Esta verdad se ve reforzada con lo que dice al final del versículo 13 donde se puede leer: “Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba.” En esta ocasión deseo compartir algunas verdades que cada uno de nosotros nos permitirá vivir en victoria en todas las áreas de nuestra vida.

En primer lugar, es Dios quien da la victoria, nosotros solos no podemos, nosotros solos vamos a fracasar. El Salmo 127, describe de una manera muy clara esta verdad bíblica. En versículos 1 y 2 dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano verla la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el sueño.” Dios debe ser el fundamento, la base, el simiento, de otra forma, no podremos vivir en victoria, no importa cuánto talento, cuanta capacidad, cuanto potencial pudiera tener una persona, si Dios no le sostiene, si Dios no lo ayuda, esa persona tarde o temprano estará condenada a fracasar, por eso es tan importante tener una buena relación con Dios, que inicia con nuestra salvación, recibiendo a Cristo como único y suficiente salvador, y luego cuidar nuestra relación con Él, recordando que Él nos habla por medio de su Palabra (La Biblia), y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración; a partir de allí, es que el triunfo y la victoria vendrán a nuestras vidas.

Otra cosa que necesitamos tomar en cuenta, es que la Biblia tanto en el versículo 6 y 13 de 1 Crónicas 18, menciona que Dios daba victoria a David, es decir, que para empezar, es de manera individual que el Señor da la victoria, no es que Dios no bendiga cuando unimos esfuerzos, cuando trabajamos en equipo o en colaboración, ¡Claro que sí! Pero todo comienza de manera individual, estoy firmemente convencido que si voy a tener victoria en mi matrimonio, debe comenzar conmigo, si mi familia va a tener éxito, no solo debo ser el esposo, pero el padre que Dios quiere que yo sea; pero otra vez, todo comienza conmigo, como persona, como individuo, no debo esperar que otros lo hagan, no voy a depender de los demás, me pondré en manos de Dios, y le pediré que me bendiga, me use me prospere a mí, para en esa manera no solo yo, pero también otros tengan victoria.

Finalmente, el versículo dice: “A donde quiera que iba.” No importa el área donde estamos teniendo problemas, quizá en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en todas las áreas Dios nos quiere dar la victoria, el triunfo; Él desea que sigamos adelante, y mi oración será que en este 2020, Dios nos permita la gracia de vivir en victoria. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 10:00 A.M.y 12:00 P.M. 6:00PM; Miércoles 7:00 P.M.