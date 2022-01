¡Con Cristo!

¡Fe significa victoria!

DIOS CRISTO JESÚS, se nos manifiesta en 1 Juan 5:4 de la Biblia como sigue: “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la Victoria que ha vencido al mundo, nuestra Fe”.

En efecto, Cristo que es el Verbo, el Logos o Palabra de Dios se muestra ante nosotros los seres humanos, con todo su Amor Divino Salvador, para invitarnos a ser salvos en El, haciendo nuestra su Victoria que ha vencido al mundo del pecado, con sólo tener Fe en El, o sea, creyendo que solamente El como Dios nos puede salvar del castigo del infierno, naciendo de nuevo en El, según Juan 3:3, con sólo arrepentirnos ante El de todo pecado, para ser limpios por El de toda maldad, según Juan 3:16.

Por lo tanto, al iniciar este nuevo año, si queremos, estaremos listos para obtener el óptimo regalo consistente en la Victoria de Cristo a favor de sus creyentes, al ser crucificado en el Calvario, porque sólo necesitamos creer y aceptar que El es nuestro Salvador, porque para ello El derramó su sangre preciosa, y no se cansa de insistirnos que El es nuestro Camino, Verdad y Vida, según Juan 14:6, para ser salvos en El.

Por ende, nada ni nadie puede impedirnos aceptar que depositando nuestra Fe en Jesús, El nos hace posible dejar atrás el abominable pecado, al que arribamos a partir de nuestra juventud según Génesis 8:21 y Jeremías 3:25; y, entonces, volvamos al redil de Dios con el cual nos dotó desde el vientre de nuestra madre para hacer nuestro de nuevo el privilegio para entrar a la Vida Divina Victoriosa, porque al estar en Cristo “nuevas criaturas somos en El; las cosas viejas pecaminosas pasaron; he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo”, porque ya no tenemos pecado, y como niños Dios nos privilegia, porque de los niños “es el Reino de los Cielos”, aun siendo jóvenes o adultos, al recibir a Jesús. Estimado Lector: Cristo te invita a tener contigo su Vida Victoriosa Espiritual, naciendo en El, con sólo decirle: “Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname, y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Único, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga, y si El permite continuaremos el viernes siguiente.

Teléfono: 44-48-15-39-73.