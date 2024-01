Politiquería, inconformidad por presupuesto al CEEPAC: J. Guadalupe Torres

El secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que los pronunciamientos emitidos en la sesión de apertura del proceso electoral por el presupuesto asignado al CEEPAC, “es politiquería, un juego de palabras y posturas incendiarias sin fundamento”.

Señaló que “los representantes de los partidos politicos son protagonistas, necesitan estar ahí para cobrar. Nosotros con quien hablamos es con los presidentes de los institutos políticos, no con sus representantes, que ustedes ya lo conocen, tienen su historia ellos”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En entrevista al finalizar la sesión del CEEPAC a la que acudió con la representación del Poder Ejecutivo, el funcionario recalcó que “el mensaje es que no hay cerrazón de gobierno, inclusive hoy en este proceso electoral se le están entregando ocho millones de pesos más en forma global al presupuesto total que se le entrega al organismo electoral en relación con el 2021. Pero insisto, si eso no fuera suficiente, por supuesto que nosotros somos los más interesados en que haya el presupuesto suficiente para que el proceso electoral salga bien”.

“Les pedimos a los partidos políticos una vez más que mantengamos la calma, la paz, todo va a salir bien, el Estado va a garantizar la suficiencia presupuestal que se requiera para esta elección y que no caigamos en provocaciones. Se tiene una bolsa ahí presupuestada y conforme se vaya generando y justificando, se va a ir nutriendo en todo caso. Insisto, no olvidemos que el proceso nace hoy, empieza hoy y termina hasta septiembre, entonces no se ejerce en una sola exhibición”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En el caso de las boletas electorales, Torres Sánchez señaló que “se está monopolizando ese tema de la papelería electoral, han sido normas muy extremas, inclusive hasta hechas a modo muchas veces para que nada más una o dos empresas en todo el país puedan procesarlas. Eso también es algo que se debe tomar en cuenta”.

“En el proceso electoral del 21, fueron autorizados 373 millones en forma global, lo que quiere decir que hubo un aumento de más de 8 millones de pesos en esta ocasión. Algunos representantes del partido hablaban de sus prerrogativas. De esos 382 millones de pesos, para el 2024 hay 206 millones de pesos para prerrogativas, que en relación con el 2021 eran 186, es decir, hay 20 millones de pesos más para las prerrogativas de los partidos”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“En el 2021, de esta cantidad global, se destinaron 128 millones de pesos para el proceso electoral. Ahora nosotros les mandamos nada más 100, que es básicamente este juego de palabras que traen las autoridades electorales. Pero, ¿por qué se mide a eso? No olvidemos que en el 21 fueron tres elecciones, gobernador, diputados y ayuntamientos, y se les mandó 128 millones. Ahora nada más son ayuntamientos y diputados y se mandan 100 millones de pesos”.

Puntualizó que “en un ejercicio lógico, no tendrían por qué pedir más dinero para la elección si en este año no va a haber elección de gobernador, sino nada más de presidentes municipales y de diputados”.