Reafirma Torres negativa para contender en 2024: “yo sí tengo palabra”

Hasta ahora no existe solicitud directa o expresión manifiesta de alguna o algún funcionario del gabinete estatal, para separarse de sus funciones con la intención de participar en el proceso electoral del próximo año.

Así lo aseguró el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien advirtió que él no competirá por una candidatura rumbo a la elección en 2024, “en lo personal no tengo esa intención, yo no veleteo (sic), yo sí tengo palabra”.

Lo anterior luego de ser mencionado para ser candidato del Partido Verde Ecologista de México, posibilidad a la que desde un inicio declinó.

El funcionario estatal adelantó la posibilidad de que esta misma semana puedan presentarse algunas solicitudes de licencia para separarse de sus funciones, ya que conforme a la legislación electoral los partidos políticos arrancan sus procesos internos la segunda quincena del mes de enero, recordó.

El encargado de la política interna en el estado confirmó que este martes, Alejandro Polanco Acosta presentó su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de competir por una candidatura, ante lo que habrá un encargado de despacho, para después resolver si es realizado un procedimiento para elegir a la persona que esté al frente hasta marzo -cuando concluía el periodo de Polanco Acosta- y después por el periodo legal de tres años.

Alejandro Polanco Acosta presentó su renuncia con carácter de irrevocable, a la Presidencia del TECA, donde estuvo en funciones desde el 9 de Marzo de 2021. En un documento entregado al Congreso del Estado comunicó su salida ante la obligatoriedad de ajustarse a los tiempos que fija la legislación electoral para competir en las elecciones de 2024.

El extitular del TECA es militante del PRI y se había desempeñado como diputado local, en suplencia de Fernando Pérez Espinosa en 2015.