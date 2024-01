CEEPAC puede recibir más recursos si los justifica: diputado

El diputado José Luis Fernández Martínez aseguró que el Congreso del Estado considera que 100 millones de pesos son suficientes para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) saque adelante la elección del 2024.

Sin embargo, “el Ejecutivo del Estado ha dicho que si el CEEPAC justifica la necesidad de más recursos, los tendrá. La paz social y la democracia es un principio que está por encima de cualquier prioridad para el Estado, y no creo que tengamos ningún problema de tipo financiero”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

El coordinador del GP del PVEM expuso que “tenemos un órgano electoral nuevo con nuevos integrantes que han mostrado civilidad y han mostrado seriedad en el uso de su encargo. Solamente se van a llevar a cabo elecciones en diputados locales y ayuntamientos”.

“En el año 2021 se les autorizaron 128 millones de pesos y para este presupuesto nosotros optamos por aprobar 100 millones de pesos. ¿Qué observamos? Que en el año 2021 hubo tres elecciones. Se hizo la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Con 128 millones de pesos hubo recursos suficientes para sacar adelante la elección. Y además para que se dieran sus bonos de marcha y para que se dieran sus compensaciones y todo este tipo de bonos y prebendas que son muy mal vistas por la sociedad”, puntualizó.

“Es decir, hay una elección menos que no se realizará –la de gobernador del estado- y eso definitivamente tiene un ahorro. El no imprimir 2 millones 300 mil boletas tiene un efecto en el presupuesto. El no instalar en las más de 1.500 casillas una urna más tiene un efecto. Y en el sistema del PREP, el no contabilizar una elección también tiene un efecto en el ahorro presupuestal”.

El legislador Fernández Martínez señaló que “hay que entender cómo se forma el presupuesto. Todos los que recibimos dinero público tenemos que enviar nuestra propuesta de presupuesto al Ejecutivo a mediados del mes de octubre, el Ejecutivo arma un rompecabezas con todas las peticiones de todas las dependencias y lo envía al Congreso en forma de iniciativa”.

“Nosotros no sabemos cuál fue la cantidad que el CEEPAC le solicitó a la Secretaría de Finanzas. A nosotros solamente nos llega la parte que es una propuesta como una iniciativa. Y lo que nosotros advertimos de esta es que el órgano electoral tiene un presupuesto superior a los 380 millones de pesos en su totalidad”.

Afirmó que “están garantizadas las prerrogativas así como los gastos operativos de los partidos que tienen que ver con el proceso electoral. Su gasto ordinario también está garantizado y trae un incremento. Y específicamente a lo que se refiere al proceso electoral, nosotros hicimos una comparativa con el año 2021”.