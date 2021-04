¡Y las vacunas, bien gracias!

Durante la presente semana que hoy termina, hemos visto como han circulado varias notificaciones tanto en WhatsApp como en Facebook y en la mayoría de las redes sociales, sobre los diferentes lugares en donde “supuestamente” se aplicarán las vacunas tanto en nuestra ciudad y Soledad.

Igual número de veces tiempo después publican que la información es FALSA!

No se puede estar jugando con la gente, si bien es cierto nos envían infinidad de informaciones, tenemos que checar muy bien de donde proviene la fuente informativa para no provocar que la gente acuda a esos lugares, sin tener la certeza de que es cierto.

Primero dijeron que iban a comenzar a vacunar en la cancha de futbol del club La Loma, luego resultó falsa. Después un diario de circulación local, publico que el día de mañana comenzarían a vacunar en diferentes zonas de la ciudad y Soledad, también resultó falsa.

Ahora resulta que los únicos comunicados oficiales son los que dará a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social el IMSS, asi que habrá que seguir esperando a que nos digan cuando, en donde y en qué condiciones tendremos que presentarnos.

Tengamos cuidado con esas informaciones no compartamos nada más por que si. Chequemos bien.

Ahora bien, tenemos que irnos preparando para cuando nos toque hacer la fila. Primero vayámonos bien comidos e hidratados, descansados y sobre todo pensando que vamos a estar bastante rato formados, así que les recomiendo llevar una silla, un banquito para que no se cansen.

Ya nos tocará, así que no nos desesperemos, mientras tanto sigámonos cuidando mucho y estar pendientes de lo que nos autoridades de salud nos informen.

Por otro lado, mucha, mucha gente de aquí de la capital, fueron a vacunarse primero a San Luis de la Paz, Guanajuato, a Mexquitic, a León, Guanajuato, a Villa Hidalgo, a Rioverde, a Santa María del Río, en fin tuvieron no se decir si la fortuna o no de vacunarse en esos lugares. Dios quiera y cuando les toque la segunda dosis sea la misma marca para que no tengan problemas.

Así pues, tenemos que estar alertas, pendientes de la información que generen nuestras autoridades estatales y federales, son los únicos que nos pueden orientar cuando, donde, a que hora y en que condiciones nos presentaremos a ponernos la tan ansiada vacuna contra el Covid19.

Finalmente les comento el hecho de que en los eventos de las diferentes campañas haya o no haya muchísima o poca gente, no significa que van arriba en la competencia. Recordemos que estamos en pandemia y a estas alturas la gente ya la mayoría tiene decidido su voto. Pero la gente critica y se van tanto por las encuestas que están circulando como por el numero de personas que acuden a los eventos.

La gente indecisa es la que debería de ponerse ya a analizar por quienes van a emitir su voto el próximo mes de junio. Es importante que promuevan el voto! Porque sería muy lamentable que triunfara el abstencionismo.

Me despido con la siguiente reflexión: ALGUNAS PERSONAS QUIEREN QUE ALGO OCURRA, OTRAS SUEÑAN CON QUE PASARÁ, OTRAS HACEN QUE SUCEDA. Michael Jordán. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon