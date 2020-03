Y están pasando cosas...

La semana antepasada comenté que las cosas pasan cuando tienen que pasar y las personas también, pues resulta que ahora sí que han pasado cosas, situaciones, sucesos y decesos así que empezamos o más bien terminamos la semana con el 8 y 9 de Marzo que no fue poca cosa y probablemente sacudió a más de uno, aunque no faltaron los prietitos y la gente infiltrada sabrá Dios de dónde, la fuerza del silencio se hizo presente ante el reclamo del dolor, impotencia e incomprensión de autoridades que por momentos parecen confusas o simplemente indiferentes ante este dolor y que sin darse cuenta no perciben que es el inicio de un camino largo por recorrer para terminar con tanta violencia y hartazgo ante un mundo que parece al revés, donde quienes deben cuidar de sus ciudadanos obligan a los ciudadanos a cuidarse entre sí y para colmo va en serio el coronavirus y aunque otras naciones ya están tomando medidas serias para evitar su propagación, de nuevo tal parece que en éste, mi país, no se da importancia a las situaciones trascendentales y con consecuencias graves y aunque tal vez sea más el pánico que causa tanto ruido, seguro es que la cosa o mas bien el virus va en serio y las cadenas de oración no se dejan esperar y la pulverización de la seriedad del caso por quienes deberían estar interesados seriamente permite que se fortalezca y avance sin prevenir para no lamentar, la clave suena simple limpieza y más limpieza,mas no lo es porque somos un país sin guía ni brújula, eso si muchos chistes, bromas y rezos y un gobierno que ha pretendido que no es cosa seria y que se está expandiendo, cosa que quedó clara ante las acciones de emergencia que el presidente Trump de este vecino país del norte tomó esta semana, por eso, a implementar tanto en casa como en negocios y lugares públicos una política real de limpieza y prevención; como la vida sigue y seguirá mientras aquí estemos, sin pensar de quién se trate y con o sin coronavirus hay que alejarnos de las personas tóxicas, esas que nos dañan, rompen o manipulan, pues son mas peligrosas que el coronavirus, elige conquién quieres compartir tu tiempo, a quién darle tu confianza y quién formará parte de tu vida, busca a personas que aporten a tu bienestar emocional, ya que solo asi lograrás estabilidad física, espiritual y mental sin permitir que coarten tu felicidad y libertad, sin bajar tu autoestima, no importa si estas personas tóxicas son miembros de tu familia o entorno laboral o social, corta todo lazo con ellas, recuerda que si están cerca de ti es porque algo necesitan y serán las primeras en abandonarte cuando no te necesiten dejándote casi siempre, devastado, pues tú les diste el derecho de hacerlo y puedes culpar a otros por esto, tú me obligaste, tú me lo presentaste, tu, tu, sin darte cuenta que no hay mayor responsable que tú por permitirlo, por darles el derecho de tratarte como ellos desean y no como mereces, por eso hoy, asi como estás previniendo y cortando de raíz al coronavirus, prevé y corta de raíz estas personas que envenenan tu vida, tu salud y tu espíritu recuerda lo que dijo Teresa de Calcuta, si tus ojos son positivos amarás al mundo, si tu lenguaje es positivo, el mundo te amará, y en ese momento, sólo en ese, podrás ver con el corazón en primera persona y por consecuencia asi verás a otros, tú y solo tú construyes y destruyes en la medida que te construyes o destruyes, solo tú eres capaz de desempeñar el papel para el que estás destinado y mientras te liberas de lo tóxico yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias