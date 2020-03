Y después de ti, qué

Ante una sociedad y economía colapsada continuamos respirando, estamos vivos, más un virus ha modificado en forma dramática nuestra vida mostrando que con tanta ideología discriminatoria podemos ser un discriminado, aislados de todo y todos podemos morir en soledad, viviendo en una sociedad de relaciones virtuales el virus nos hizo percibir la importancia de tocarnos, de estar cerca, de ser familia,de cambiar las comunicaciones sociales a distancia por cercanas, aislados nos hace querer ser parte del colectivo y sentir que nuestras acciones nos dan oportunidad de aprender que no estamos solos, que debemos usar nuestro tiempo en valores reales, volver a ser familia, reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos, nos muestra la importancia del contacto humano y no de relaciones virtuales, por eso cuidarnos y estar alertas es esencial, invadidos con mensajes sobre los sí, no y tal vez de las consecuencias, el espanto que causa este virus proveniente de China nos da negativo y positivo; el pánico causado por una psicosis colectiva que llevó a desabastecimiento detiendas y farmacias, mostró esa parte individualista y egoísta que todos tenemos sin percibir que si el vecino tiene carestía podrá adquirir el virus y contagiarnos; increíble es que nuestras autoridades no tomen serias decisiones para evitar la propagación, la situación si es grave y no se evita con estampitas ya que ante una contingencia hospitalaria no tendrán capacidad para remediarlo, mientras nos entretenían con estampitas del detente,los diputados del partido en el poder no descansaron en aprobar una enmienda para reelegirse por cuatro periodos, diputados hasta el 2030 y senadores hasta el 2027, su preocupación es tanta que aunque no se pongan remedios si se aprobópresupuesto de emergencia por 188,777 millones de pesos que manejará Hacienda y el Presidente podrá disponer directamente como emergencia, recemos que vaya a hospitales y no a otro lado. Una vez más el gobierno se vio rebasado por la sociedad quien tomo decisiones asertivas:cancelación de eventos masivos públicos y privados, las empresas idearon métodos para trabajar desde casa y hasta los miembros de su gabinete y guardia usan gel antiséptico cuando él lo rechaza, asi que después de esta crisis que es experiencia intensa, que nos debe quedar:entender y aprender la importancia de la vida y sus pequeñas cosas; familia, amor, respeto, es una oportunidad para retomar una forma de vida y pensamiento que se perdió, comprender que somos frágiles y mortales y lo único permanente es la muerte, el coronavirus es una pandemia pasajera y la muerte compañera eterna, no olvidemos lo aprendido evitando regresar a las zonas de confort, olvidamos situaciones vividas hasta que de arriba nos lo vuelven a recordar con algo más fuerte para retomarvalores realesy entender que lo importante es nuestra paz interior, esa paz en que disfrutamos lo que hacemos, lo que tenemos y a quienes tenemos, por eso ahora estamos reaprendiendo a vivir, nuestra soberbia se ve movida y sacudida por un virus y este bicho nos enseña el azul del cielo, la vida familiar y un desaceleramiento que nos lleva a reflexionar lo grande que somos y lo pequeños que nos vemos,solo existe fe y amor, somos frágiles y fuertes, mortales y estamos vivos, olvidamos rezar y esta sacudida nos hace recordar nuestros rezos y percibir nuestra respiración, el canto de un pájaro esperando la llegada de la Primavera esperanzados en que esta se lleve al virus, abriendo las ventanas del alma con la esperanza del amor y yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx