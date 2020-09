Viva México, y sí

Como diría Cantinflas en una de sus películas ¨Estamos peor, pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira.

No como ahora, que estamos mal, pero es verdad¨. Por eso, Viva México, el México de todos, porque México es más que un pedazo de tierra y sus desencantos actuales, es un grupo de gente, unidos todos con y sin el grito de Viva México, es el México solidario en torno a la Virgen de Guadalupe, es el México lleno de amor y abundancia de gente bonita del pueblo que somos todos, el México en que muchos crecimos donde el respeto, la bondad y amabilidad era uno de nuestros atributos, tanto en familia como con vecinos y maestros y era un atractivo para el turismo; también Viva el México de las rifas y la incongruencia donde se mide el pecado, acorde al pecador, Viva el México de las mujeres violentadas y violadas, Viva el México de los asesinatos y secuestros, Viva el Mexico de la pandemia donde cada día somos menos, Viva el Mexico de los empresarios y los campesinos, Viva el México de los chairos y los fifís.

México, nuestro México el de la desigualdad tan palpable para todos que la vemos como normal, es el México donde actualmente preguntar es cuestionar, por eso, como aparentemente en el México actual no hay corrupción, la opacidad es palpable y la transparencia desapareció ya que no somos corruptos, y, cuidado con preguntar porque ahora preguntar es cuestionar, asi que no nos extrañen los resultados de una rifa que mucho dista de ser rifa y el objeto rifado jamás será entregado. Qué bonito es predicar y no practicar, se predica austeridad y humildad viviendo entre lujos y ropas de marca. Por eso, Sí a la austeridad republicana muy a la mexicana.

Me cuestiono y cuestiono en general ¿Cuál es el México del mañana? ¿Cuál es el Mexico que dejamos a hijos y nietos? ¿Dónde está el Mexico que heredamos de abuelos y padres? Hemos vivido en un Mexico donde el autoritarismo empezaba a diluirse y la democracia aparecía y ahora estamos regresando al gobernante todopoderoso donde su palabra es la ley. Este 16 de septiembre muchos gritamos en silencio ¨Viva México¨ preocupados porque no entendemos la actuación del presidente, quien de manera anticonstitucional toma decisiones o responde burlonamente: ¨lo que para ti es motivo de preocupación, para mi es motivo de satisfacción¨, ante el cuestionamiento y petición de un mexicano reportero de: Señor pida a su gente unidad y respeto, porque todos somos uno.:

Me pregunto ¿en su familia tendrá hijos favoritos y otros no? En su familia, ¿busca el tener enemistados a sus hijos?

Yo lo único que sé es que México nos pide la mano cuando más lo necesita, porque aquí aprendimos a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas, aquí aprendimos a llorar con fuerza y dejar ir, a soltar lo que no sirve, aquí me gusta despertar y acostarme con la cabeza tranquila para poder caminar lento, descalza o con zapatos. Porque es aquí, donde deseo una vez terminada esta pandemia volver a abrazar a todos los que me crucen y a abrazarme a mí; es aquí en México donde aprendí todo y desaprendí much, donde aprendí a quererme con ganas y desganada, aquí aprendí a querer a quien tengo al lado y a darle la mano, reconociendo que en lo cotidiano y en lo sencillo escribo y recibo mensajes, y para escucharlos debo tener abierto el corazón.

Por eso hoy México me y nos necesita para darle un gracias y un perdón por lo que dejamos pasar y no debemos continuar dejándolo pasar, porque el amor por nuestra Patria es más grande que el miedo, por eso hoy le doy la mano, .porque sé que los milagros sí existen y nosotros los mexicanos somos hacedores de milagros, por cada día ¡ Viva México ¡ y mientras le das la mano a nuestro México, espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.