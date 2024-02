Si te pones a pensar, todo pasa, porque en este mundo además de la salud lo único que importa es pasar, aunque creamos que pasamos haciendo caminos, al final estos también pasan de moda o de lugar y terminan pasando y mientras otros se afligen quienes fluyen dejando pasar al final viven mejor.

Pues la realidad es que con o sin tu presencia el mundo pasa, avanza y sigue pasando, incluyendo el o los males de amores, aunque si la salud pasa entonces sí, debes ocuparte de no dejarla pasar, pero si ya pasó es hora de ponerte a rezar ya que lo único importante es no pasar a otro mundo aunque entendemos que todo pasa y no pasa nada, ¿te acuerdas cuando perdiste un amor? ese, ¡por el que te cortaste las venas! ¿y casi moriste?

Te aseguro que no moriste y nada pasó, y hoy, no pasa nada al recordarlo aunque lo topes en la calle de la mano de otra u otro, ¿sabes por qué? ya pasó y nada pasó ni con el pasar del tiempo; ¿recuerdas ese exámen que reprobaste y tuviste que volver a presentar en la universidad o secundaria? Tampoco pasó nada aunque en ese momento supusiste que pasaba.

Si algo pasó en algún momento, no pasó nada aunque para tí pasara pues de cualquier forma pasó y sobreviviste, así que deja de sufrir por lo que piensas que vas a vivir o va a suceder, porque aunque pase, nada pasa y como una cosa es una cosa, lo que pasa no pasa aunque no deje de pasar y al final todo pasa y nada queda por que lo nuestro es pasar, ya lo dijo el poeta Machado, ahora que si pasa ni duda queda que es porque debe pasar, pasa cuando pasa y pasa cuando sientes y crees que una cosa que piensas va a pasar o no va a pasar y resulta que también la cosa pasa y aunque a veces parezca que el tiempo no pasa siempre acaba pasando y, si se está enamorado pasa rapidito y vaya que pasa rápido cuando estás feliz y ¡cómo pasa lento!

Cuando se está triste o sin medios financieros, pasa y pasa muy lento al grado que lo quisieras aventar, por eso deja que la cosa pase y ni te ocupes por ir al doctor o buscar si la cosa que sientes pasa pues si dejaste pasar lo que pasa, poco podrás hacer para que el final no pase pues de que pasa pasa y de que pasaras tú también y ni tú ni nadie lo remedia siendo que es algo que siempre pasa y cuando pasa pues ya pasó, no hay duda que algo que pasa sin darnos cuenta que pasa son los años y nos llegan sin avisar y hasta que ya pasaron nos damos cuenta de la realidad, esa dulce realidad que marca el tiempo que pasa donde tal vez, no quisiéramos que pasara y sin embargo pasó y la edad nos alcanzó y aún así, aunque el tiempo pase nada pasa, así que disfruta todo, pase lo que pase y mientras pase te deseo sin duda alguna que dejes pasar el tiempo y como el tiempo pasó y me pasa que debo pasar a la cama, deseo que al leerlo pasen bonito día y no dejen pasar enviarme sus comentarios mientras el tiempo pasa en angeldesofia@yahoo.com.mx sin que se me pase agradecerles su lectura.