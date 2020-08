Te pareces tanto a mi, canción que podrían cantar a dueto nuestro presidente y el presidente Trump, pues al parecer más que solucionar las situaciones económicas y pandémicas de estos dos países estos personajes siguen en campaña permanente, uno, buscando la reelección en noviembre y el otro, su continuidad en el 2021.

Y ¡Si se parecen tanto¡, uno se empeña en exhibir a sus oponentes del pasado como corruptos sin ver la viga en su ojo, el otro insiste con sarcasmo, en denostar a sus rivales demócratas. Personajes de la historia actual unidos en el mismo sueño; deshacer el sistema electoral para continuar como presidentes, el del país del norte intentando regresar a la época de Roosevelt donde los presidentes podían reeligerse varias veces y el nuestro, buscando consolidar en las elecciones del 2021 a su partido para continuar en el poder, como en los años 30 con un partido hegemónico controlado desde la Presidencia de la República. ¿Economía, pandemia? Como dicen en ingles Who cares?! o sea en español poco castizo ¡Me Vale! y en esencia, te pareces tanto a mí, que es lo mismo de un lado que del otro.

Acorde a la Neuroteología lo que eliges creer a través de la fe, Dios lo da, México siempre ha sido un país de fe, por eso, recordemos esa fe y profesémosla para hacer que aquello en lo que creemos se logre con ella generando cambios positivos en nuestro país y nuestra vida. A pesar de nuestros defectos y debilidades la vida de cada uno es la empresa más importante para el país y para cada uno, cada uno formamos ese todo llamado México, por eso en este todo, la aventura y determinación es de todos los que deseamos vivir mejor y dejar un mejor mundo para nuestros hijos. nietos, bisnietos y quienes nos precedan ya que cada uno como persona individual, hacemos el todo, cada individuo tiene poder para evitar que se vaya el país cuesta abajo y se respeten leyes y constitución si actuamos como ciudadanos unidos. No hay camino sin piedras o accidentes, no hay trabajo o relaciones personales que en alguna o varias ocasiones no nos hayan traído desencantos, la felicidad se hace cuando comprendemos que existe la tristeza, que es mejor estar en el anonimato para recibir aplausos que estar en los reflectores y los apaguen cuando entramos, la vida vale la pena vivirla no por los aplausos sino por los desafíos y crisis que se nos presentan y logramos superar buscando la felicidad.

En este país debemos ser felices sin tener que pedir permiso, dejar de ser víctimas de las situaciones que vivimos, algunas, provocadas por nosotros al no elegir correctamente a quien debe acompañarnos en el camino o a quien debe dirigir nuestro destino como ciudadanos, debemos convertirnos en seres libres con el coraje necesario para decir NO y salir a votar por nuestros ideales, para decir me equivoqué y decir perdón rectificando el camino, aceptar cuando necesitamos a alguien o necesitamos un abrazo para llorar y lograr la tolerancia necesaria para caminar por la vida creando y no destruyendo, sembrando para cosechar, reconociendo que la Madre Tierra es una fuente de vida y no un recurso, que la vida es un espectáculo increíble para vivir y utilizar nuestros errores para crear sinceridad en ella abriendo ventanas a la inteligencia, sin rendirnos comprendiendo la diferencia entre cielo e infierno,

En esta semana de celebración de los abuelos hagamos de nuestro país nuestra casa y de ésta, una fiesta, como lo hacían nuestros padres y abuelos, hagamos de ella nuestro templo, una casa para orar, rezar o meditar, donde impere el orden, la limpieza y el amor, haz de tu patria tu hogar, tu familia y un lugar de amor donde demos amor para recibirlo, buscando transmitir paz en nuestro entorno con oro en el corazón para ser instrumentos de cambio y luz, mientras, yo espero en angeldesofia@yahoo.com.mx tus comentarios agradeciendo tu lectura