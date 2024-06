Solarium | ¡Ahí les va el agua!

crédito: @chilarius

Pocas veces algún elemento natural ha tenido tanta importancia como el agua lo tiene ahora para nosotros, los humanos en general. Sea por los cambios climáticos, sea por el uso inadecuado, sea por fallas en la conducción y ahora hasta por razones políticas, el agua permanece en el centro de las preocupaciones generales e importantes a resolver.

Si la naturaleza no nos envía la tormenta tropical Alberto cuyos rastros impregnaron nuestros grandes llanos del altiplano y zona central del estado, estas serían horas en las que la imploración al Ser Supremo subiría de tono para ser atendida con la prontitud ansiada.

Lo único que no cambia es la posición de los legisladores que agendaron una iniciativa para desbaratar al Interapas sin tener a la mano todavía el conjunto de soluciones seguras con proyecto serio y costeable que lo sustituyan a partir de la hora en que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona les haya dicho que debe tener vigor el contenido de la dichosa iniciativa.

Esa es nuestra lamentable realidad. No tenemos un estudio serio, completo, realizado por geólogos, topógrafos hidrólogos y personajes especializados en evaluar el potencial de los mantos acuíferos que pasan por el valle de San Luis. Pero no se trata de eso sino de arrebatar al organismo intermunicipal operador del sistema de agua potable en esta área, para controlar sus finanzas, obtener ganancias adicionales y favorecer la conexión al sistema a las empresas fraccionadoras amigas y favoritas que están esperando esa hora para construir las casitas de muñecas en que las familias puedan tener habitación y cobijo.

El engaño se descubre fácilmente cuando los intentos separatistas de Soledad, más que de Cerro de San Pedro, afloraron luego de que en el vecino municipio se dieron cuenta que bajo sus plantas existen ríos subterráneos, los mismos que cruzan el valle de sur a norte y que fueron detectados hace cuando menos 20 años.

No es de dudarse que Soledad tenga a su disposición el apoyo estatal con el dinero suficiente para perforar, extraer el agua y distribuirla. No ocurre lo mismo ahora porque Interapas es operado y controlado desde el municipio de la capital, al cual, obvio, no le sueltan ni para pagar sus adeudos.

Precisamente por eso, porque las maniobras son políticas y los fines son favorecer negocios particulares, los señores diputados locales están obligados a justificar públicamente lo que tienen entre manos y diluir todas las dudas que surjan porque no se puede tolerar que algo así ocurra y todos como si nada.

Nadie olvida, además, que cuando el Interapas pidió aumento de tarifas se lo negaron ellos mismos, y que cuando personal técnico de León, Guanajuato, operó el sistema y resolvió problemas con buen tino, hubo rechazo del ayuntamiento soledense hasta que el director y su gente abandonaron los cargos y se fueron con su música a otra parte. O sea, ¡no chinguen!

Ora, que entre los gobiernos federal y estatal deben ponerse de acuerdo para reordenar el uso del agua en todo el territorio potosino y para meter en cintura a los cañeros porque han abusado hasta el exceso y todavía se ponen broncos porque cada vez reciben menos rendimientos por un producto cada vez menos demandado. Hasta entonces, habrá solución a la vista.

Atrapado sin salida

Durante aproximadamente 20 minutos quedé atrapado y sin salida en la glorieta que se forma en el cruce de bulevar Rocha Cordero y carretera a Guadalajara.

Por los caminos que confluyen al sitio se formaron largas colas de todo tipo de vehículos sin exceptuar ninguno. Pudo ser que la fila rebasara el kilómetro por cada una de las vías que ahí coinciden, mientras el colapso avanzaba en el redondel por algo así como 2 metros por minuto.

En los habitáculos de los vehículos hubo tiempo para que conductores y pasajeros revisaran dos veces el listado de mensajes en espera, registrados en sus celulares.

Una lluvia intensa comenzó a caer mientras el ruido de motores era igualado por el silbar del viento que muchas horas antes y a muchos kilómetros de distancia propició derrumbe de laderas y caída de árboles.

No bien la paciencia comenzó a agotarse, en el lado opuesto de la glorieta, donde permanecíamos estacionados casi una centena de vehículos con sus respectivos conductores, ¡apareció una patrulla de la policía vial!

Era de esas que usan la sirena para agilizar el flujo de vehículos en las glorietas. Esa, sin embargo, no hizo ruido

Se abrió paso en silencio con las luces encendidas y tomó su lugar en el atasco. Ni para atrás ni para adelante.

La patrulla debe haber portado un número, pero desde que los números sirvieron para armar las quejas contra los patrulleros abusivos, la autoridad decidió que la serie del vehículo oficial se colocara en el lugar más discreto de la carrocería y con tipos difíciles de leer y muy pequeños. No la pude identificar.

El conductor de un tráiler-tolva tuvo que hace la dinámica de sus ejercicios habituales usando acelerador, embrague y freno en simultáneo mientras trataba de abrirse paso hacia la salida a Guadalajara. Eso sí, en pura primera.

Lo extraordinario del tema es que no se escuchaban claxonazos ni alguien hizo señas al del lado.

Con muy poca reserva de paciencia comienza uno a imaginar lo que significan los hechos. Quien hizo la glorieta no tuvo visión de futuro. Hizo -o mandó hacer- un paso deprimido que diera paso a los vecinos del fraccionamiento exclusivo ubicado en la cima del cerro que se atraviesa primero. Lo demás no lo consideró su bronca, como muchas otras cosas que ha dejado a lo largo de su quehacer residencial.

Pero estas son las cosas por las que los políticos no se comprometen. No quieren gastar en lo que, desde su punto de vista, no ofrece la oportunidad de perpetuar su nombre con una obra.

Resolver el problema vial en la salida libre a Guadalajara, acaso significa algo más que el derecho de cortar un listón del mismo color del partido que representa y que al día siguiente la vida continúe sin parar.

Es una lástima que elijamos autoridades sin conciencia del valor agregado que suman las obras bien planeadas. Mejor hechas y a costos reales. Y damos más lástima nosotros por soportar en silencio ésta molesta situación.

El cotarro político

Si bien nos va, Rosa Icela Rodríguez lograría colarse en la lista de funcionarios que acompañará la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum a lo largo de los próximos 6 años… Posiblemente Enrique Márquez Jaramillo aparezca en la nómina de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía… Si es que no logra asirse de un clavo ardiendo, el todavía diputado federal Juan Ramiro Robledo Ruiz aparecerá por acá en busca de cualquier desaire… Decía don Jesús Reyes Heroles que errores solo hay uno, los demás son consecuencias… Y es que la fila para ser gobernador de San Luis dentro de tres años se ha renovado… Ahora es diversa. Hay mujeres, hombres jóvenes y mucho mejor preparados… Dicen que el alcalde Enrique Galindo Ceballos va a cernir bien el costal de las recomendaciones y sugerencias que captó en su exitosa campaña, para armonizar el desarrollo de la capital. Entre las cosas que pudo haber cambiado está el rechazar que la delegación municipal de Pozos se convierta en el municipio 59 porque no tendría segura su independencia económica. Pero, además, la gente de por allá no suda calenturas ajenas y también rechazan la idea… El terrible Manolo preguntó por internet el precio de un kayak y no están fuera de su alcance. Por si estos días llegara a necesitar uno lo único deseable es que no se vuelque con él a bordo ¡y no haya forma de enderezarlo!… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx