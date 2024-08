Solarium | Concierto en tres actos

Tres actos políticos marcaron el inicio formal de la precampaña para elegir gobernador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales el próximo 2027.

El primero fue la realización de la convención previa de los diputados y senadores electos del Partido Verde Ecologista de México con la asistencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona como anfitrión y de Karen Castrejón, dirigente del partido, así como de Manuel Velasco Coello como miembro destacado del PVEM.

El segundo, el encuentro del gobernador con empresarios cuyos nombres envían por si mismos un mensaje fácil de entender: Juan Carlos Valladares García, Carlos López Medina, Jacobo Payán Espinoza. Al fondo de la escena puede visualizarse la mano de Manuel Velasco Coello.

El tercero, la audiencia que el propio gobernador Gallardo concedió a la dirigencia estatal de Morena en San Luis Potosí encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velásquez y Mario Godoy, y el pleno del comité estatal del partido.

El común de los tres actos es que en ellos el tema de la elección estatal y federal de 2027 estuvo en la agenda no oficial buscando el fortalecimiento del ahora llamado Grupo San Luis para asegurar la sucesión gubernamental y la representación mayoritaria en las cámaras legislativas federal y estatal.

Karen Castrejón dirigente del PVEM y Manuel Velasco Coello aprovecharon su visita para expresar al gobernador el deseo de zanjar los efectos de los pleitos entre “verdes y morenos” ocurridos en la pasada campaña electoral.

Seguramente de esa convocatoria se derivó la entrevista entre el mandatario potosino y la dirigencia del partido Morena en la entidad, en la cual el tema a tratar no pudo ser otro que allanar las diferencias y ocuparse de apoyar el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, así como facilitar la unidad para las elecciones del 2027.

En el trasfondo de esta sucesión de actos políticos luce como una posibilidad que irá madurando conforme pasen los próximos dos años: La amistad y cercanía de Manuel Velasco Coello con Juan Carlos Valladares García, padre del ahora diputado federal electo Juan Carlos Valladares Eichelmann, en cuyo destino pudiera estar un boleto para contender por la gubernatura en 2027.

Para culminar la serie, la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca Potosina para inaugurar la autopista Ciudad Valles-Tamazunchale acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, les permitió enterarse de los arreglos y condiciones que habrán de facilitar la unidad de “Verdes y Morenos” con miras al no tan lejano proceso por la gubernatura. Hubo porras de “gobernadora” para Rosa Icela Rodríguez Velázquez, próxima secretaria de gobernación federal, ahí presente y oradora en el acto.

Si todo sale bien, solamente dos personajes estarán en la recta final por la candidatura a gobernador mediante procesos que se esperan limpios y con resultados que acepten todos. Está claro que la distribución de candidaturas a diputados federales y locales, así como para las 59 alcaldías del estado, servirán para guardar los equilibrios políticos entre los partidos coligados. Así las cosas.

UNA CIUDAD SIN MAQUILLAJE

Los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí estamos conscientes de las fallas, deficiencias y carencias que entorpecen nuestra vida cotidiana. Nadie parece tener varita mágica para resolver cada una, y sin embargo perdemos tiempo en cosas absolutamente intrascendentes para la funcionalidad de la urbe.

El problema mayor es el de la movilidad. De pronto percibimos que los traslados a distancias medias son cada vez más lentos e inseguros. Hacen falta nuevas vías rápidas y la ocurrencia más socorrida es la de segundos pisos, como si por ellos fuera posible transitar con el parque vehicular envejecido y limitado que forma parte del sistema de transporte urbano.

No viene a cuento, sin embargo, la construcción de un metro porque los costos están fuera del alcance de las autoridades estatales y municipales. Lo único más cercano a nuestras posibilidades es la ampliación de vías directas a los sitios que figuran como puntos de concentración poblacional a las horas pico del desplazamiento masivo.

Cuando hubo espacio disponible no hubo ingenio en ninguno de los vecinos de la ahora creada zona metropolitana de San Luis Potosí, para planificar el crecimiento urbano a partir de planos ordenadores que fijaran de antemano las vialidades indispensables para moverse de un lado a otro.

El ancho de las calles y avenidas de la ciudad las hace irritablemente estrechas, sin lugares para estacionamiento vehicular y sin el equipamiento indispensable para drenar tanto las aguas de desecho como las producidas por las lluvias, ocasionando que las contadas vías rápidas se inunden y se colapse la vialidad como ocurrió recientemente.

El desplazamiento de la mancha urbana hacia el oriente ocurre ahora con la creación por decreto del municipio 59 del estado, renaciendo Villa de Pozos como nueva municipalidad, pero sin alcanzar el nivel de desarrollo que se supone es necesario antes de crearlo.

Frente al reto de resolver la vialidad complicada por las características materiales de la zona urbana, no hay capacidad económica de las autoridades estatales o municipales, ni hay el ingenio para facilitar la participación de los organismos privados para crear planes realizables.

Y, en agravamiento de la situación, ya se improvisa la desaparición del organismo operador del sistema de agua potable, conocido como Interapas, con la misma irresponsabilidad que ocasionó todos los deterioros y fallas que presenta la zona metropolitana por la incompetencia demostrada de las autoridades históricamente conocidas.

San Luis Potosí es un resumen de incompetencias, pillerías y valemadrismo de todos quienes, de dientes para afuera, presumimos que llevamos en el corazón una ciudad que está a punto de colapso, inadvertidamente.

Crédito / @chilarius

EL COTARRO POLÍTICO

Morenos y Verdes fueron acorralados ayer bajo la carpa que sirvió de escenario para el acto que encabezaron ayer en Ciudad Valles el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidente electa Claudia Sheinbaum. El riesgo de que volvieran a pelear a sillazos y palabras altisonantes no está todavía eliminado… Es una pena, pero solo así se puede… El doctor Miguel Lutzow permanece encerrado como el único preso político de este gobierno del estado… No parece sano que eso ocurra en nuestro medio, pero la situación continúa así por instrucciones de ya saben quién… Ora le cuento otra de vaqueros. El Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación al que acude gente de muy escasos recursos económicos para ser atendida por técnicos terapeutas en servicio social de diferentes instituciones de educación media y superior de esta ciudad. Les cobraban 20 pesos por sesión y la mayoría requiere dos por semana… Bueno, pues por disposición autoritaria del administrador Iván Arriaga Zárate ahora les cobran 50 pesos por sesión y le vale madre que la gente no tenga para pagar esa cantidad… A ver si el DIF municipal, del cual depende, lo llama a cuentas o lo corren… Así sea… El Delegado del INE Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, el Secretario Ejecutivo de CEEPAC Mauro Blanco Martínez y el presidente de Fomento al Voto Jorge Carlos Rodríguez Rodríguez, reconocieron la labor de las y los periodistas durante la cobertura y difusión de las actividades del Proceso Electoral, así como el impulso a la participación ciudadana del pasado 2 de junio… ¿Será por eso que el terrible Manolo anda con el pecho al frente, brazos en jarra y cara en alto? Vaya usted a saber… HASTA LA PRÓXIMA

