Solarium | Una deuda endosada

Todos los partidos políticos nos han quedado a deber con la reforma al Poder Judicial aprobada en las cámaras legislativas.

No es garantía de justicia efectiva y pronta porque está incompleta al no incluir a las fiscalías, a las policías y a los órganos legistas de apoyo en los procesos de investigación. El oficialismo mayoritario y la hoy llamada “resistencia” se olvidan del ciudadano que votó endosándose la deuda mutuamente.

Fuera de la esfera oficial de los partidos, uno no se explica los reclamos y acusaciones que se expresan contra la bancada oficial en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma al Poder Judicial y alcanzar el respaldo de la mayoría de los Congresos de los estados para sustentar la promulgación de esta, porque quieren endosar su incapacidad para ganar las mayorías en ambas cámaras legislativas como si fuera una traición a la patria de quienes tienen mayoría efectiva.

Y digo que no es explicable porque no encuentro forma de doblegar la intención presidencial de reforma al Poder sin el equilibrio indispensable en las cámaras si no alcanzaron el respaldo de los votantes. Parece imposible entender que la política, especialmente la mexicana, tiene destellos de sinrazón tan frecuentes como el que las minorías quieran imponer su voluntad sobre la mayoría pensando que tienen razones suficientes que, a pesar de eso, no lograron exponerlas con claridad ante el electorado para convencerlo.

No dudo que la razón esté del lado de quienes se oponen a la reforma porque presenta inconsistencias y equivocaciones como esa de elegir a Ministros, Magistrados y jueces federales sin otro motivo que cumplir el capricho de una sola persona, pero los partidos no tienen las herramientas a la mano para neutralizar la decisión presidencial.

Olvidan, por lo demás, que todo este conflicto es resultante de su lejanía del ciudadano común que vota en busca de mejores resultados en los tres niveles de gobierno. Sin ese respaldo, es imposible imponer sus razones frente a lo que es a todas luces un desatino.

Por eso no pueden, los partidos, responsabilizar al oficialismo por algo que es de su exclusivo resorte. ¿O qué esperaban?, ¿Qué los ganadores iban a ceder el poder de legislar lo que ellos quieren? Imposible pues.

Pero el oficialismo enfrente otra inconformidad relevante: la de los miembros del Poder Judicial Federal porque ven afectada su independencia para realizar su trabajo justiciero.

En este campo es donde el oficialismo podría resentir los efectos de sus equivocaciones. En efecto, la elección abierta como sistema para acceder a los cargos de Ministros, Magistrados y Jueces no tiene efectividad demostrada para mejorar la impartición de justicia.

Por lo que se puede ver, una reforma al Poder Judicial Federal como la aprobada en las cámaras legislativas no asegura de forma alguna que los mexicanos sean beneficiarios de una justicia imparcial y pronta. Sin extender esa reforma a los otros elementos como las fiscalías, los cuerpos policiacos y peritos legistas en diferentes ramas, la reforma será insuficiente.

EN SUS MARCAS Y LISTOS

Por si había que confirmar el despegue de las precampañas electorales hacia la gubernatura de San Luis Potosí, dos hechos han sido relevantes para ese efecto, por primera vez en la historia contemporánea tres años antes. Por un lado, la aparición intencionada del exgobernador Marcelo de los Santos afirmando su beneplácito para que el maestro Enrique Galindo Ceballos sea el candidato a gobernador con el respaldo de su partido. Y por el otro, el intento de trifulca que se dio mientras se desarrolló un acto promovido por Gerardo Sánchez Zumaya en Soledad, en las meras tejoneras de la gallardía.

La aparición inmediata de la senadora Verónica Rodríguez, líder del PAN en San Luis, confirmó la invitación que le hace su partido para que lo represente en las elecciones de 2027 en busca de la gubernatura del estado.

Algo más que simples apreciaciones personales sobre la situación real de su partido en la entidad tiene que decir Sara Rocha Medina, dirigente del comité estatal del PRI, porque sin Enrique Galindo ella estaría sellando el certificado de defunción en un momento crucial para el priismo potosino.

Gerardo Sánchez Zumaya no tiene respaldo oficial de alguno de los aliados de Morena. Su lucha es casi casi personal contra el gobernador en turno. Si quiere abrir a patadas las puertas políticas de San Luis, le va a batallar un mucho. No hay partido que compre pleitos ajenos y menos con gobernadores en turno. No obstante, puede encontrar acomodo en una diputación federal y esperar turno.

Morena tiene claro que Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tiene tiempo para construir una buena caja de resonancias que la coloque en el nivel del conocimiento ciudadano que le asegure un buen resultado en una elección estatal. Será cosa de que los morenos afiancen su presencia en el estado y que garanticen un resultado positivo a quien ese partido ya tiene en la lista de preferencias.

A contraluz, el Verde y la Gallardía tienen un conflicto mayor para ponerse de acuerdo con relación a su abanderado. La llegada de miembros de ese partido procedentes de otras entidades del país y ubicados en lugares clave de la administración estatal, hacen ver que la gallardía pierde presencia al interior del gobierno potosino y que por cada uno que opere las áreas vitales debe rendir cuentas primero a la cúpula partidista y luego al mandatario y su gente.

En los próximos tres años, el Verde fortalecerá su estructura en San Luis, pero mucho de lo que hoy operan irá a dar a las cuentas bancarias del partido o de sus dirigentes, como nunca lo hubieran soñado porque de cinco años a la fecha pasó de una modesta posición política en San Luis, a ser el partido gobernante.

La postulación del Verde a la gubernatura debe ser un proceso muy cuidado. Lo sabe la dirigencia que, a lo lejos, tiene en mente el nombre del diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann de quien todos aseguran que será muy difícil desplazar en tres años.

El panorama político de San Luis parece claro y fuerte por cuanto a los elementos a participar en el 2027. Cobrará claridad el año próximo y todo hace pensar que las cabezas de esta administración no están en el lugar que debieran para una transición tersa y asegurar un futuro tranquilo, o cuando menos para que la bronca sea menor, si todo cambia en el horizonte.

EL COTARRO POLÍTICO

Este es el contenido de una misiva enviada al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a funcionarios del sector salud en el estado, que significa un grito de auxilio que debiera ser interpretado sin colores partidistas para resolver un tema que es del mayor interés general: la salud… Reza lo siguiente: Por medio de la presente me dirijo a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación e inconformidad respecto a la falta de recursos y materiales necesarios para la adecuada atención de los pacientes en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Esta situación ha afectado significativamente nuestra capacidad para ofrecer un servicio de calidad, así como el cumplir con los estándares de calidad requeridos y mencionados para su mandato y dirección de las instancias de salud… El tenor de la misiva se mantiene en los párrafos siguientes como una voz reclamando el auxilio de quienes deben darlo. Lo firman los doctores Oscar Aguillón Pérez, presidente de la Asociación de Médicos Residentes del hospital; Antonio de Jesús Rodríguez Castillo como vicepresidente; Luis Eduardo Guzmán como secretario; Adriana Montserrat Elías Escalante y Estrella Ivett Arriaga Magdaleno como vocales… Que los atiendan con prontitud y sin grillas… Así lo aconseja el terrible Manolo… HASTA LA PRÓXIMA.

