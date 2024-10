Prismas | Y siguen defraudadores por teléfono

Dizque reclutan cartuchos quemados

EXTORSIÓN.- La Policía Cibernética capitalina divulgó esta semana nuevos números telefónicos utilizados para intentos de extorsión, por lo que se sugirió no se contesten o colgar de inmediato. Son los siguientes: 485 158 3593, 444 725 2644, 614 771 4981, 444 504 8001, 814 303 0519, 332 080 9035, 440 126 9236 y 559 627 9784.

NI POLICÍAS, NI FISCALES.- Morena está muy a gusto reclutando cartuchos quemados como el ex alcalde panista de Matehuala Iván Estrada y dice el diputado Carlos Arreola, que su partido no es policía ni fiscal para determinar si alguien es culpable o no de acusaciones graves como vínculos con la delincuencia; a nivel nacional ese partido ha hecho lo propio, llevándose a sus filas a personajes impresentables que son “purificados” al ingresar a las filas guindas.

RGC EN TAMAZUNCHALE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la entrega del Programa de Seguridad Alimentaria en favor de miles de familias de escasos recursos, y que durante varios gobiernos no recibieron ningún tipo de apoyo a pesar de las peticiones reiteradas de la población y sus carencias que se fueron acumulando; el mandatario también dio el banderazo de arranque de obra en la comunidad Retroceso-Guaxcuaco.

COMPARECENCIAS.- En un clima de diálogo y rendición de cuentas, comenzaron las comparecencias en el Congreso del Estado para la Glosa del III Informe de Gobierno, los secretarios Guadalupe Sánchez Torres (General de Gobierno), María del Rosario Martínez Galarza (Sedesore) y Jesús Salvador González Martínez (Sedeco), dieron respuesta puntual a preguntas y se reafirmaron los resultados de la gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

CIRUGÍAS GRATUITAS.- Con la coordinación del Colegio de Cirugía Plástica, DIF estatal y el IMSS-Bienestar, en el Hospital del Niño y la Mujer la Secretaría de Salud realizó la Jornada de cirugías de labio, paladar hendido y otras malformaciones a más de 30 menores de edad y adultos de quince municipios de la entidad de manera gratuita, además de que así se le hizo un homenaje al doctor José Andrés Azcárate Varela, quien fue un impulsor de este tipo de operaciones.

RUTA TURQUESA.- Como parte del compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de atraer visitantes y dinamizar la economía local, la Secretaría de Turismo y el ayuntamiento de El Naranjo impulsan un plan estratégico para fortalecer "La Ruta Turquesa", que es un recorrido por sus cascadas, como las de "El Salto", "Minas Viejas" y "El Meco", para consolidar a este municipio como un polo turístico a nivel nacional e internacional.

MEDICAMENTOS.- El DIF de la capital potosina puso a disposición de personas vulnerables medicamentos gratuitos que requieran, siempre y cuando estén en existencia; pueden solicitarse directamente en sus oficinas en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, en un horario de oficina; necesario acudir con receta médica reciente identificación oficial y carta de no afiliación al IMSS y al ISSSTE. Mayores informes en los números de teléfono: 444 815 13 07 y 4448155118 ext. 113.

SUMINISTRO DE AGUA.- Ante la continuación de la deficiencia del Interapas con el servicio de suministro de agua en colonias de Soledad, el Ayuntamiento continúa trabajando a través de la Dirección Municipal del Agua, para llevar pipas propias y otras en coordinación con CEA, a todos estos lugares en donde la ciudadanía se ha visto afectada por el pésimo servicio de este organismo intermunicipal, excelente acción por parte del ayuntamiento y pésimo por el organismo.

DÍA DE MUERTOS Y XANTOLO.- Soledad se mantiene como un municipio noble, con arriesgo en sus costumbres y en estas próximas celebraciones de Día de Muertos, el Ayuntamiento, a través de diversas áreas municipales, realizarán una serie de actividades con estos días especiales y Xantolo, algo que disfrutarán mucho las familias soledenses, ya que entre estas actividades se proyectarán películas, se realizará un altar monumental de Muertos, una Marcha Zombie y muchas cosas más.

NO LES SALIÓ.- Intereses ajenos y obscuros que buscan siempre la confrontación, intentaron ayer en el marco de las comparecencias, sembrar la discordia y altercado entre funcionarios, pero el pequeño grupo que se plantó a las afueras del Congreso del Estado para manifestarse, al final del día ni planteamientos ni la cara quisieron dar a los propios medios de comunicación, menos a los funcionarios que buscaron el diálogo.