14 establecimientos siguen clausurados tras ola de revisiones por caso Rich

Del total de establecimientos que fueron clausurados durante la jornada de revisiones y supervisiones realizadas de manera conjunta entre varias dependencias de gobierno después del denominado “caso Rich”, tres continúan cerrados ya que no han logrado tener los documentos legales requeridos para su funcionamiento.

Así lo dio a conocer José Concepción Gallardo Martínez, director general de Gobernación quien detalló que en el operativo conjunto se visitaron 55 establecimientos con el fin de supervisar que estuvieran operando de manera correcta.

Gallardo Martínez dijo que por parte de la Dirección de Gobernación, se aplicaron 16 suspensiones en diferentes establecimientos, por no cumplir con lo establecido en cuanto a la documentación legal para operar.

Luego del plazo otorgado para resarcir las observaciones 13 establecimientos ya se encuentran nuevamente operando, “esto derivado de que lograron tener sus documentos en orden o bien ya realizan la actividad que les corresponde de acuerdo a la licencia de funcionamiento.

Operan como bares con licencia de restaurantes

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que también llevó a cabo revisiones en establecimientos cuyas licencias de funcionamiento difieren de la actividad comercial real.

En consecuencia, detalló, la dependencia clausuró 22 de estos negocios por el incumplimiento a diversas normas de Protección Civil, entre las cuales 50 por ciento ha comprobado estar operando dentro de la legalidad

Al dar a conocer estas cifras, el titular de la dependencia Mauricio Ordaz Flores detalló que el 50 por ciento restante continúa trabajando en el proceso de solventar y regularizar las observaciones que les mantienen sin operar sus negocios.

“Siguen presentes en el sentido de que quieren operar de nueva cuenta, sin embargo no podrán hacerlo hasta en tanto cumpla con todas las disposiciones legales”.

Detalló que la falta más recurrente es que su licencia de funcionamiento no coincide con la actividad que realmente desempeñan, así mismo hay casos donde el lugar mencionado no corresponde físicamente.

“Hay que comprobar eso, que si su licencia está como restaurante, debe operarse como tal si es un bar debe establecerse en la licencia que opera como tal”.

De los 22 clausurados, el 90 por ciento tiene licencias de funcionamiento de restaurante-bar, son pocas las licencias emitidas para operar como bares.

En la zona centro de la ciudad se tienen ubicados alrededor de 35 establecimientos que estarían operando como restaurante- bar de acuerdo con las licencias de funcionamiento y los permisos obtenidos del ayuntamiento de la capital.

“La mayoría se encuentran operando de manera regular, los que hemos clausurado son los que no se encuentran en condiciones y no les abriremos hasta que no cuenten con las especificaciones que marca Protección Civil del Estado”.