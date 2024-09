Solarium | Una salida en falso

Pareciera una salida en falso anticipada, pero no es así. Morena y sus aliados, Verde y PT, tienen su propia competencia por alcanzar la nominación común del candidato a la gubernatura de San Luis Potosí.

La competencia adelantada y real es entre compañeros de coalición, mientras PRI y PAN dicen prepararse con tiempo para ahorrarse las prisas y los errores. Ahí la llevan todos.

Una condición adicional es que todos los partidos están obligados a concretar la paridad de género. Morenos, verdes y petistas cumplen el requisito con quienes están previamente inscritos para contender internamente. Priístas y panistas pueden sumarse cada uno con una propuesta que cumpla con esa condición adicional.

El atractivo mayor lo tienen verdes y morenos porque su contienda interna en coalición ha derivado, a la fecha, a madrazo limpio, sillazos y mentadas de madre a discreción. Sanar esas heridas los obliga a entrar de lleno a la precampaña para no arriesgar un triunfo del que hoy están seguros.

La voz que imponga orden en el escenario ya sabemos de donde provendrá. Estoy casi seguro de que Rita Ozalia Rodríguez Velázquez tendrá el apoyo de los morenos en plenitud de su poder por los próximos seis años, y que su hermana Rosa Icela Rodríguez Velázquez permanecerá en el cargo de Secretaria de Gobernación para respaldarla.

El elemento masculino en la contienda lo tiene, a no dudar, el Verde Ecologista con la figura de Juan Carlos Valladares Eichelmann. Los petistas no pintan en el estado, pero podrían tener un precandidato(a) prestado, nomás para cubrir el expediente.

A simple vista la postulación más fuerte de la coalición Morena-Verde-PT sería la de Rita Ozalia, pero, en este momento sus niveles de conocimiento y aceptación entre el electorado no son precisamente los más fuertes. De ahí que, obligado saberlo desde ahora, es la razón del despegue anticipado de una precampaña que busca penetrar en el electorado potosino a rajatabla y con el enemigo en casa.

Como fin de la historia existen dos posibilidades. Que en el curso de los tres años que quedan de este sexenio estatal se logren acuerdos y se respeten. O que se profundicen las diferencias internas por ese afán de los verdes de imponerse a toda costa para no dejar que se exhiban errores y faltantes a partir de septiembre de 2027.

Priístas y panistas tienen sin cuidado a morenos, verdes y petistas porque saben que perdieron gran parte de sus raíces. Especialmente los priístas que viven escenarios de disputa interna por un poder que se les escapó hace tiempo por diversas causas, entre otras porque no supieron “escoger sus amistades”. El PAN sufre una descomposición interna por las luchas entre las huestes de sus múltiples figuras.

Unos y otros pueden rehacerse con el tiempo disponible entre este año y el 2027. Enrique Galindo Ceballos es una figura prominente en el PRI, a pesar de que Sara Rocha Medina se empeña en jugar a las carreras para ser propuesta llegado el momento. Marcelo de los Santos Fraga, a pesar de su distanciamiento de personajes como Alejandro Zapata que se mueve a pesar de todo, o de Lidia Arguello quien también se dice disponible, o del grupo de Azuara que aún goza de vitalidad, podría mostrar músculo y respaldar la postulación del alcalde reelecto poniendo orden en el tinglado.

¿Y ORA QUE HACEMOS?

Los señores diputados de la legislatura por cerrar se mostraron entusiasmados cuando levantaron la mano para aprobar la municipalización de Villa de Pozos por tercera vez en la historia de esa demarcación, para separarla del municipio de la capital por ninguna otra razón que facilitar la explotación de 17,000 hectáreas que pueden albergar no sé cuántos desarrollos inmobiliarios.

No se preocuparon de modificar ninguna otra cosa y enseguida nombraron los miembros de un Consejo Municipal que antes de zarpar ya está haciendo agua pues no tienen dinero para prestar los servicios que la ley obliga. También ampliaron el territorio del nuevo municipio del que ahora no encuentran forma de apoyar. O sea, todo hecho a rajatabla y sin recursos seguros.

Lo único medianamente seguro es que cuando la caja registradora comience a sonar por el ingreso de los permisos de construcción, cambio de uso de suelo, etcétera, podrían salir de apuros. Y digo medianamente porque no crea usted que no habrá condonaciones, exenciones, y compras a precios bajos por las superofertas que todos sabemos que existen.

Pero mientras son peras o manzanas, Villa de Pozos y la consejera presidenta han comenzado a pegar de gritos porque ni para chicles tienen en la caja. Legalmente parece no haber causa, con aplicar la Ley del Municipio Libre y sus reglamentos tal y como están vigentes en el municipio de origen, es decir los ordenamientos legales de la capital, pueden comenzar, pero hasta enero del 2025. La recaudación de este año ya está muy avanzada y lo que resta es viruta.

Para colmo, la gente de allá se viene a casar a San Luis o a Soledad, municipio por cierto famoso porque lo que no se podía hacer en la capital en Soledad era posible. La estructura comercial con la que nace Villa de Pozos no es mala. Sin embargo, falta que le entreguen la parte proporcional de las participaciones fiscales federales, renglón en el que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso meten mano y no precisamente con sentido justiciero.

Villa de Pozos tiene hoy más de 100 mil habitantes. Es asiento de un gran número de fraccionamientos y tiene en su haber una Universidad Tecnológica Superior que le da importancia. Pero es también el municipio que más demanda infraestructura para su desarrollo. Los límites con la zona industrial más importante del estado le acarrean obligaciones para las que todavía no tiene una estructura de respuesta.

Y si no fuera suficiente la carga que soporta, hemos de considerar que su área forma parte de la zona metropolitana de la capital. Que Interapas enfrenta el presagio de su desaparición por voluntad de un solo individuo y que esa voluntad no es garantía de que San Luis satisfará su sed si no todo lo contrario.

Como pinta el panorama, irse a vivir a Villa de Pozos no figura entre los atractivos principales en por lo menos tres años. Sin un ayuntamiento consolidado, libre y con recursos, lo único que se puede prefigurar es un indeseable fracaso del renacimiento municipal. Pudo ser mejor, sin embargo, ésta, todavía no es herencia.

EL COTARRO POLÍTICO

Desde que los periodos gubernamentales se regularizaron con duración de seis años en San Luis Potosí, hemos tenido 19 gobernadores que en suma debieron cubrir 114 años. Sin embargo, no es así… A partir de 1943 con el arribo del general Gonzalo N. Santos se regularizan elecciones sexenales pero los triunfadores no siempre cubrieron sus periodos y los 19 ocupantes del despacho más importante de palacio de gobierno han cubierto nada más 81 años de mandatos sucesivos… Acostumbrados como estamos al conflicto político de larga duración, los tornados que se desplazan alrededor de los gobernadores en turno no son de extrañarse… Máxime cuando ellos mismos los provocan… Un grupo de 500 personas que forman parte de los ayuntamientos recién electos para el próximo trienio, asistieron a un curso de inducción para que sepan cómo administrar y rendir cuantas en su periodo… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el parque Tantocob en Ciudad Valles ante el júbilo de los huastecos… Pensé que el terrible Manolo venía disfrazado de explorador, pero no, fue obligado por el aguacero de ayer que causó fuertes avenidas y encharcamientos por varios rumbos citadinos… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx