Solarium / Nadie sabe para quién trabaja

No hay punto medio que permita mejorar las relaciones entre verdes y morenos en territorio potosino. Sin ese punto medio es imposible gobernar en coordinación para fincar el control en materia de seguridad y desarrollo en todos sus órdenes.

La conducta insolente del presidente municipal de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud, sorprende a quien lo escucha en redes pidiendo a elementos de la Guardia Civil del Estado que se retiren de su municipio, pero llama a la reflexión lo que ocurre en tres municipios huastecos gobernados por morenistas que se dicen presionados por el gobierno estatal “verde” por razones que la dirigencia estatal de Morena no explica.

Casi simultáneamente se divulga la noticia de que los elementos de la policía municipal de Tancanhuitz fueron detenidos por la Guardia Civil del Estado porque están en situación irregular respecto a su capacidad y registro de armas en portación y uso. El alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga no fue notificado antes del desarme y captura de sus policías, lo cual generó la protesta del comité estatal de Morena encabezado por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La instrumentación de acciones en materia de seguridad evidencia errores si no se inicia con el acuerdo previo entre estado y municipios. El papel de la Guardia Civil del Estado se desconfigura cuando se le instruye para supervisar las condiciones de trabajo de las corporaciones municipales solamente en municipios gobernados por partidos no afines al perfil político del gobierno estatal.

Politizar el marco de acciones de la Guardia Civil es una equivocación que parece intencionada, especialmente ahora, cuando los partidos trabajan abiertamente para ganar simpatizantes electorales a su favor en la perspectiva del 2027. El interés por asegurar el triunfo en las elecciones estatales de esa fecha tiene que ver con echar un manto de secrecía sobre el manejo presupuestal en curso ahora.

Otro alcalde que se queja de presiones del gobierno estatal es el de Tanlajás, Humberto Lucero Magaña, cuyas inconformidades han llegado al comité morenista del estado en busca de apoyos para eliminar esa situación.

Huehuetlán, Tancanhuitz y Tanlajás están enfilados de norte a sur en la parte media de la zona Huasteca, donde comienza a extenderse la planicie costera del Golfo de México. Estratégicamente comunicados a través de la autopista recién inaugurada por el gobierno federal son esencialmente productores agropecuarios pero sus vías de comunicación les amplían la perspectiva a otros niveles del desarrollo con obras como la autopista de Ciudad Valles a Tampico y el aeropuerto de Tamuín que están por iniciarse. Controlar sus gobiernos municipales se ha vuelto una obsesión para quienes dirigen al estado por esas y otras razones.

Caer encima de sus autoridades para imponer criterios con los que tal vez no están de acuerdo, abriendo esa etapa con la Guardia Civil Estatal, pero sin presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, tiene significados inquietantes para una población que ha vivido expuesta a los peligros de la inseguridad. En fin.

IMPORTANTE AVANCE UNIVERSITARIO

La creación de un número considerable de carreras en línea para dos grupos de edad (de 18 a 45 y de 45 a 85 años) coloca a la Universidad autónoma de San Luis Potosí en la ruta del desarrollo sostenible y sustentable bajo la rectoría del doctor Alejandro Zermeño Guerra.

La recanalización del natural crecimiento de la demanda de estudios superiores haciendo uso de los recursos tecnológicos actuales, ocurrirá precisamente a través de los cursos en línea, garantizando el derecho a la educación de todos los habitantes del estado y fuera de nuestros límites territoriales.

La casa de estudios podría resolver sus problemas económicos al ampliar sus ingresos por cuotas propias. La ruta culminará cuando las aulas actuales, en edificios de escuelas y facultades, se conviertan en áreas de asistencia presencial indispensable para evaluaciones y prácticas en talleres y laboratorios en tanto que los maestros podrían trabajar con un universo más amplio de alumnos comunicados en línea y con posibilidades de intercomunicarse entre ellos.

Si bien los cursos ofertados ahora resuelven en lo inmediato el problema de “rechazados” para cumplir con una de las aspiraciones de las autoridades federales de abrir la educación superior como un derecho de todos los mexicanos, también se abre un nuevo campo en la oferta de conocimientos con cursos pregrabados, con posibilidad de que los alumnos tomen sus conocimientos en horarios que les acomoden a su condición personal.

Carreras universitarias que obligan la experimentación en laboratorios y la comprobación de conocimientos a través de prácticas reales, particularmente en las carreras de medicina, odontología, ciencias químicas y diversas ingenierías, podrían acoplar un sistema mixto que eleve los rendimientos educativos en escenarios mejor aprovechados físicamente.

En el presente, las condiciones económicas que enfrenta la UASLP y todas las instituciones de educación superior de México son deficitarias. El plan que inicia ahora se abre a un campo que elimine el derroche de vocaciones frustradas por las causas conocidas por todos. Quizá en el horizonte tengamos la posibilidad de alcanzar la presencia universitaria en las grandes tomas de decisiones gubernamentales. Si esto ocurre en el mediano plazo, las universidades serán el gran aliento para que México avance con más seguridad, aplomo y acierto en beneficio de las presentes y las futuras generaciones. En hora buena pues.

EL COTARRO POLÍTICO

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, abogado que ha ejercido distintos cargos en la administración pública, ha sido propuesto para dirigir Interapas, el organismo más codiciado por políticos de primera línea para controlar el uso y abuso del agua potable en San Luis, y deberá someter a prueba toda su experiencia y habilidad como profesional del derecho, para salvar al organismo de las garras de intereses nada propicios para la ciudad… El joven actor potosino Misael Nájera presentó el miércoles pasado su monólogo de salud mental denominado “En la cima del Everest” en el teatro del IMSS. El tema es muy interesante, especialmente para la gente joven y en la medianía de la edad… Movilidad, seguridad y atención social son las tres grandes ramas que tiene el proyecto de presupuesto estatal 2025 para beneficio de las cuatro regiones del estado, según declaró ayer el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona participó en el evento charro del año como invitado especial, no como competidor y, por tanto, sin calificación alguna. Alguien que lo ignoraba se aprovechó de lo aparecido en redes y quiso llamar la atención. No hay que ser… Ayer firmaron un convenio de colaboración la Secretarías de Salud federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el desarrollo de la telemedicina en favor de las 3,300 personas privadas de su libertad que permanecen en los centros penitenciarios del estado… Sara Rocha se soltó disparando en redondo frente a las críticas y renuncias que han hecho públicas los que ahora son sus ex compañeros de partido… Recomponer el PRI en la entidad es un reto que no cualquiera aceptaría, y haciendo corajes, menos… Nomás por llamar la atención Toño Lorca Valle se aventó la puntada de “abrirle la puerta” de Morena a Enrique Galindo Ceballos. Sus compañeros de partido lo voltearon a ver mientras expresaban “¿y éste?... Suele pasar… Simplemente espectacular el disfraz que acaba de confeccionar el terrible Manolo para el día de Muertos. Lo quiso esconder, pero no pudo… HASTA LA PRÓXIMA.

