Solarium | El buen juez por su casa empieza

El sistema de justicia en México tiene dos vertientes: la de las fiscalías autónomas y la del Poder Judicial. ¿Cuál de las dos es más corrupta?

Dos poderes de tres atacando al tercero sin precaución y de improviso, inflama la indignación popular. No se comprende que, aunque la intención sea buena, la acción equivale a eliminar al Poder Judicial en su forma original como uno de los tres que comparten el Gobierno de México en igualdad respetuosa.

La expresión popular que advierte que “el buen juez por su casa empieza” no admite que sean otros quienes lo hagan. El juicio propio tiene el mayor valor y reclama la mayor prudencia y la más clara responsabilidad de hacerlo bien. Por eso, las causas y los juicios al Poder Judicial Federal motivan tanta polémica.

Mover una letra constitucional debe ser producto de la mayor reflexión para alcanzar una expresión clara, sencilla y comprensible para todos. Eso no se ha planteado así. La algarabía protestante no logra darse a entender para convencer a los legisladores de qué es lo que le causarían al país sin darle bases firmes a su iniciativa.

Un cambio al Poder Judicial no se puede hacer por el deseo de limpiarlo de corrupción, pues la transformación propuesta no es el detergente adecuado para una limpieza si no se realiza simultáneamente en los tres Poderes de la Unión.

Si los tres poderes son independientes constitucionalmente hablando, la tarea corresponde en proporción que iguale los resultados y respete la función que cada uno tiene en el gobierno de México. ¿Se podría tener un segundo piso en la lucha anticorrupción a partir de ahora?

La costumbre se hace ley, dice el pensamiento popular. Y la costumbre más arraigada en nuestro medio es la de considerar al Poder Ejecutivo como la vanguardia del gobierno en cada uno de los tres niveles en que se divide el ejercicio del poder en México.

Legisladores y jueces ocupan posiciones de segundo y tercer planos en lo federal, lo estatal o lo municipal. ¿Alguna vez se ha enterado usted de que los “síndicos municipales” son el poder judicial del municipio y que los “regidores” son el poder legislativo que componen el ayuntamiento?

Sujetos al poder ejecutivo, los otros dos poderes no pueden someterse a designios que los anulen o eliminen. La tarea anticorrupción es excelente, a condición de que sea una acción general del gobierno para que el beneficio sea real para el pueblo que se señala como el autor de la demanda de transformación. A ver si es cierto.

ENTRE HABILIDOSO Y CAPAZ

Ricardo Gallardo Cardona debe estar satisfecho por demostrarnos que las habilidades políticas y la capacidad de gobernar no se dan siempre en la misma mata. Posiblemente las primeras sean consustanciales al sujeto que las tiene, pero las segundas son producto de la enseñanza y, por tanto, del aprendizaje del sujeto practicante.

Estamos ante momentos circunstanciales y no siempre coincidentes en tiempo y espacio cuando en ambos aspectos el sujeto llega a fallar. Le ocurre a Gallardo Cardona y les ha ocurrido a todos los gobernantes desde que el mundo es mundo. Lamentablemente la recomposición, corrección o enmienda de esos errores no es la misma en todos los casos.

Ricardo Gallardo es un imán político que se atrae buenas y malas, dependiendo del polo y la carga que en cada episodio estemos viendo. Bueno para el acercamiento personal, para abrir relaciones y fincar esperanzas. Malo para confirmar todas ellas y darles continuidad. Por eso tiene amigos con facilidad y enemigos con rapidez.

No estoy tratando de darle consejos al mandatario. Para eso tiene uno solamente que, por lo visto hasta hoy, es un penco cerril.

Si no fuera porque los efectos de aciertos y barbaridades se extienden como fuego en la maleza, yo diría que ventilar estos temas y el intento de escribir en el agua son lo mismo. No tendrían caso.

De tal magnitud son los efectos con que se deja sentir la concurrencia de las fallas en las habilidades políticas y la falta de capacidad de gobernar, que uno queda estupefacto.

Pero la valoración de cada episodio se ha incluido en el registro personal de quienes quieren sucederlo, para, en su momento, “echarlo a los leones”.

Por eso, alguien debe decir que los errores del político y del gobernante cuando son la misma persona, no podrían estar incluidos en la mochila de viaje de cada aspirante a sucesor porque, sin excepciones, ninguno está exento de cometer los mismos errores.

Caemos, así, en el terreno de los estilos. ¿Cuál ha sido el mejor en el San Luis contemporáneo?

Aceptando que el estilo de gobernar es producto de la suma de habilidades políticas y las capacidades de gobierno, el concierto de ambas es resultado de su personalidad con estilos diferentes. Sin duda la valoración es distinta en cada sector y borra cualquier expresión desprestigiadora como esa de “herencia maldita” cuando ya se avista en el firmamento igual o peor calificación para el presente mandato.

El desparpajo parece tener remedio en aquella expresión que reza: “en boca cerrada no entra mosca”.

No obstante, Ricardo Gallardo tiene una oportunidad vigente. Revertir los efectos negativos que manchan su gobierno para anular el material que ya acumulan los aspirantes a sucederlo. No me refiero a contra atacar sino a retirar las piedras que ya tienen amontonadas para usarlo como patito de tiro al blanco en puesto de Feria. En resumen, superar tangiblemente la capacidad de gobierno, sin adulaciones pagadas.





EL COTARRO POLÍTICO

La reforma del Poder Judicial aplazó por un buen tiempo los proyectos personales de Juan Ramiro Robledo Ruiz. Sin embargo, la polémica no concluye ahora… El pasado miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó más de seis mil 840 mochilas y útiles escolares, así como cuatro mil 109 pares de zapatos, a niños y jóvenes de Santo Domingo, para arrancar el ciclo escolar 2024-2025… Anunció la próxima entrega de 180 escuelas nuevas en el estado… Otras 100 estarán listas el año próximo… La Junta Estatal de Caminos (JEC) licitará el diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la autopista “Entronque 75D–Matehuala”, de cuatro carriles con una longitud de 118.4 kilómetros, que se realizará con inversión privada a través de una concesión, evitando con ello un gasto del presupuesto estatal informó Francisco Reyes Novelo, director de la dependencia… La nueva autopista busca desahogar el tránsito de la carretera federal 57 hacia el norte del país, en su tramo de San Luis Potosí a Matehuala… El Congreso del Estado aprobó adicionar la propuesta de la diputada María Elena Ramírez al párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí con la intención de fortalecer el principio de igualdad y no discriminación en la elección de los cargos de la UASLP, que en las disposiciones transitorias establece que la próxima elección de titular de la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sea una mujer, por lo que la convocatoria será dirigida a mujeres. ¿Algo más patroncita?... ¿Qué no tienen otra cosa qué hacer?... ¿Ya revisaron la ley de tránsito del estado?... ¿Y la Ley de Salud para que se respete?... Ganas de chingar pues… Por todo eso el terrible Manolo hasta bufidos avienta… HASTA LA PRÓXIMA.

