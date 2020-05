Sigue la yunta dando y dando

Sigue la yunta andando, los bueyes arando y llevando agua para su molino mientras Juan Pueblo está en ascuas ante esta nueva normalidad, pasando de una sorpresa a otra y de un susto a otro, y como si no fuera poco con escuchar las disimuladas estadísticas del coronavirus y de quienes de aquí ya partieron ahora tenemos que aguantar las no originales ocurrencias del presidente en la voz de su gobernador poblano

Ocurrencias que acumulan adversarios al querer sentar precedente con las modificaciones a la Ley de Educación empezando en Puebla cambiando el articulo 105 que refleja el deseo de expropiar a las instituciones educativas de su patrimonio a pesar que la constitución protege la inversión privada y la modificación del 143 muestra un claro intervencionismo del estado quitando autoridad a instituciones y peor aún, quitando autoridad a los padres sobre el cómo y el de qué manera educarán a sus hijos, perdiendo padres y educadores autoridad ante la posibilidad de escoger la educación que deseen para ellos cediendo al Estado la decisión para determinar qué tipo de educación elegirán para los educandos desde kínder hasta postgrado, coartando también el derecho de los jóvenes a decidir qué quieren ser, hacer y donde estudiar; tal vez sería bueno releer la Biblia recordando lo que Moisés dijo a su pueblo, ¨ y elegirás la vida¨ para hacer de la vida el tesoro más preciado, por eso resulta inconcebible el afán de buscar por parte de nuestros gobernantes constantes enfrentamientos polarizando el país con burlas constantes, minimizando con sarcasmos a quienes están en pie de lucha para preservar el país como un país donde la vida sea el tesoro más preciado a través del poder elegir, hasta hace no mucho, pensábamos que éramos dueños de nuestro destino y ahora, sabemos que si dudamos de nuestro valor como sociedad nos estaremos enlistando en las filas del enemigo y acabaremos cargando sus armas, busquemos posibilidades para que nuestros días cuenten evitando la fatalidad o caprichos de personas que se empeñan en hacer de este país un lugar de divisionismo y pobreza mientras ellos crecen su riqueza, las estadísticas y pronósticos demuestran que en un año habrá más mexicanos en pobreza extrema, no por el coronavirus, por decisiones poco asertivas, por el riesgo de perder la inversión propia y extranjera, por falta de información oficial creíble tanto en salud como en el aspecto económico. Credibilidad y Fe se construyen caminando de la mano para defender lo que amamos, permitiendo fidelidad en gobernantes transparentes, urge creer como pueblo, en nosotros, si dejamos de ser fieles a Dios y a la Patria nos perdemos, por eso el despertar ciudadano se hace presente en siete estados cuyos gobernadores decidieron unirse para hacer ejecutar acuerdos para la emergencia sanitaria ante las acciones poco efectivas y poco transparentes del gobierno federal, sumándose a estos reclamos el Consejo Universitario y líderes de educación en Puebla, el Colectivo Pro Museos en Mexico y más asociaciones privadas para evitar aberraciones y proyectos que en este momento no son prioritarios, aunque para la autoridad, pareciera que lo no prioritario es lo importante y urgente en el país. Atravesamos escenarios inciertos donde las ocupaciones se convierten en preocupaciones ignorando que todo tiene un valor determinado y que gobierno y ciudadanos estamos aquí para ser socios compartidos permanentemente para crear un mejor país; mientras sucede pidamos a Dios que sea parte de esta sociedad para dar luz y entendimiento en favor de todos mientras yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.