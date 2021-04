Señor ayúdame a entender

Cuando Pilatos preguntó al pueblo: ¿A quién libero?, el pueblo clamó ¡a Barrabás¡ y tal parece que desde entonces se hizo costumbre que el pueblo clame y vote, en la mayoría de los casos, por los ladrones. Por eso se agradece que éstos, se den a conocer desde antes y el pueblo se entere de sus fechorías de boca propia, asi, nos encontramos con el ¨Adame Gate¨ quién con lengua de carretonero, diría mi madre, anunció textualmente, que se ¨chingaría¨ 25 millones de pesos de los 40 que recibiría para ser diputado, además de ventilar que el Partido ¨Redes Sociales Progresistas¨ es un partido más de Morena y por si fuera poco este escándalo, el escándalo de las vacunas aplicadas sin contener vacuna, no es menos grave, aunque tal vez, se vió opacado por el Caso Adame Gate, pero, no deja de crearnos inquietud y preguntas de ¿Qué pasa? ¿Qué es verdad y qué mentira? Con lo cual, nos queda la duda de qué nos están poniendo y si en realidad estamos siendo efectivamente inmunizados, aunque no faltaron los vivales que en su desesperación se hicieron pasar por adultos muy mayores y ahora se contagiarán, o no, en el tambo.

Como este mundo no para de locuras y verdaderamente hemos cambiado valores reales por moneditas de a centavo habrá que pedirle al Señor de los Cielos, el verdadero, que nos libere de las ansias y desesperación que sentimos al no saber en dónde estamos ni contra qué estamos caminando, ya que, ni con todo el vasto acopio de sabiduría acumulado por los años vividos, puedo mantener mi mente libre de tanta perplejidad, como aquello, que quienes con singular alegría ordeñaban ductos para sacar gasolina clandestinamente, ahora contrabandean la gasolina trayéndola del vecino país del norte, introduciéndola con total ilegalidad frente a la nariz de algunos aduaneros, por lo que te pido Señor, Ayúdame a entenderlo, asi como, ayúdame a entender también por qué miembros de nuestro amado Ejército ejecutan sin ton ni son a ciudadanos hermanos, o entender el hecho de que los partidos consideren que todo el electorado es ignorante al proponer a candidatos cuya experiencia política y conocimientos son muy limitados. Y otro tema que no entiendo es el tráfico de personas en ambas fronteras, situación que pareciera no importar a nuestro país a pesar de lo mucho que nos afecta, tanto como a los estados Unidos de Norteamérica, donde la cantidad de niños abandonados por sus padres al emigrar buscando una mejor forma de vida, los expone a perderse y encontrarse solos en la frontera norte, niños perdidos, extorsionados, violados y botados cerca del Rio Bravo, verdadero conflicto para el país del norte, ocasionado, en parte, por no detenérseles a la entrada de la frontera sur de México,. Ojalá que tras la charla sostenida por el presidente de México con la vicepresidenta de Estados Unidos se dé la cooperación necesaria para combatir las redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas en ambas fronteras. Por eso Señor, también ayúdame a entender el que el Tribunal Judicial Electoral se lave las manos y endose el paquete de Salgado Macedonio y Morón al INE, de ahí que las declaraciones injuriosas de Salgado Macedonio contra éste no nos extrañen, sin embargo, las de Mario Delgado, Presidente de Morena, nos dejan muy en claro que el partido en el poder desea desestabilizar la democracia en México, lo que tampoco resulta raro, ya que vivimos en una sociedad poco democrática y un gobierno igual, donde no se defienden los principios y valores que sustentan a la sociedad en sí, aunado a que en cuanto se cuestiona al gobierno, como novia ofendida, se siente agraviado y dolido por cualquier motivo, efectuando contraataque inmediato, reviviendo muertos de un pasado ancestral para disminuir credibilidad de aquellos que no concuerdan con él o se atreven a exponerlo.. Como este país no cambiará, a menos que se salga a las urnas este 6 de junio a ejercer el voto concienzudo, yo decidí salir unos días fuera, asi que ya les platicaré las maravillosas aventuras que encontraré en el camino, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com agradeciéndolos