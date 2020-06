Semáforo Naranja

Hace dos días la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, comentó que llegaban a los 100 días de estar informando, informado día con día sobre el proceso que lleva el COVID-19 en nuestra entidad.

Después de tantos días de pandemia, de cuarentena que ya se convirtió en muchos más días, la Secretaría de Salud, en voz de su titular Dra. Mónica Rangel, acompañada de varios funcionarios más, así como por el mismísimo Gobernador del Estado han dado a conocer todos los días, las estadísticas, números de camas disponibles, contagiados, fallecimientos, sospechosos, etcétera.

Así, el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado, dio el siguiente mensaje:

Potosinas y potosinos:

La emergencia sanitaria por el #COVID19 cumple 100 días en #SLP.

El esfuerzo colectivo y de los 3 órdenes de gobierno, junto con el profesionalismo y compromiso de quienes integran el sector salud nos permitirá reducir el número de contagios y decesos.

En este trabajo conjunto realizamos la reconversión del Sistema de Salud, con el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", 62 brigadas de atención médico-epidemiológica, 112 unidades monitoras, 2 unidades monitores auxiliares municipales, 7 unidades centinela, 14 Hospitales generales y 9 enfocados a #COVID19.

Además, se contrataron a 1,872 personas entre médicos y enfermeras generales y especialistas, inhaloterapistas y administrativos, y se adquirieron 48 ambulancias, 64 ventiladores y 62 monitores, así como 808 mil piezas de equipo de protección personal y 2,168 en equipo médico.

Asimismo, se adquirieron insumos en material de limpieza y se han realizado 640 mil atenciones en información y orientación en los filtros sanitarios. Adicionalmente, se cuenta con 16 mil pruebas PCR y 39 mil reactivas.

Seguiremos trabajando en equipo por la vida y la salud de los potosinos.

Los convoco a seguir actuando con responsabilidad con las medidas sanitarias para evitar la propagación del #COVID19 y de enfermedades de temporada como dengue, zika y chinkungunya.

Hasta aquí el informe del Señor Gobernador.

Lo cierto es, que llegamos ya al siguiente color del semáforo, instituido por el Gobierno Federal. Del rojo que significaba una alerta máxima, riesgo máximo. Ahora estamos en NARANJA, o sea RIESGO ALTO. Lo que quiere decir que tenemos que permanecer en casa sobre todo las personas que tienen un grado alto de vulnerabilidad, como lo son las personas de más de 60 años, diabéticos, hipertensión, obesidad etc. Lo que ya nos han dicho hasta el cansancio.

No nos relajemos y salgamos como si nada estuviera pasando. El virus aquí esta, vive entre nosotros, en todo nuestro entorno social, laboral, etc.

Del semáforo naranja, sigue el amarillo que significa un RIESGO MEDIANO, pero riesgo al fin. Y por último el semáforo verde que significa un RIESGO BAJO, pero también un riesgo.

Todavía nos falta mucho por ver, por enterarnos de tantos y tantos casos que nos transmiten diariamente por los diferentes medios, tanto tradicionales como en redes sociales.

Permanezcamos en casa, si usted, puede, amigo lector. No queremos que la próxima semana tengamos que retroceder al semáforo rojo. Hagamos conciencia! Por el bien de nosotros y de las personas que tanto queremos.

Me despido con la siguiente reflexión: "Saldremos con el pelo más largo y más blanco. Con manos y casas limpias, y ropa vieja. Con miedo y ganas de estar afuera. Con miedo y ganas de conocer a alguien. Saldremos con bolsillos vacíos y despensas llenas. Podremos hacer pan y pizza, y no desperdiciar los restos de comida. Recordaremos que un médico o una enfermera deben ser aplaudidos más que un futbolista, y que el trabajo de un buen maestro no se puede reemplazar con una pantalla. Y que coser máscaras es más importante a veces que hacer alta costura. Que la tecnología es muy importante, de hecho vital, cuando se usa bien, pero puede ser perjudicial si alguien quiere usarla para sus propios fines. Y que no siempre es esencial subir al auto y escapar quién sabe dónde. Saldremos más solos, pero con el deseo de estar juntos. Y entenderemos que la vida es hermosa porque vivimos. Y que somos gotas de un solo mar. Y que solo juntos salimos de ciertas situaciones. Que a veces lo bueno o lo malo proviene de quienes menos lo esperan. Y nos miraremos en el espejo. Y decidiremos que tal vez el cabello blanco no sea tan malo. Y que nos gusta la vida familiar, y amasarles pan nos hace sentir importantes. Y aprenderemos a escuchar nuestras respiraciones, toses y mirarnos a los ojos para proteger a los que amamos. Y respetar algunas reglas básicas de convivencia. Quizás sea así." CADA TORMENTA TIENE SU FIN ... TODO PASA Y ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

Que tengan un excelente domingo, amigos lectores, CUÍDENSE MUCHO Y QUÉDENSE EN CASA. FELIZ DIA DEL PADRE!