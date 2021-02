Rumores, nombres y realidades

Hace seis años exactamente escribía en este espacio el tema del gabinete Estatal y hace tres años escribí sobre quienes podrían integrar el gabinete Municipal. Y ahora con lo rápido que se va la vida pasa el tiempo y vuelvo a estar frente a la pantalla para escribir lo mismo.

Nombres iban y venían, rumores por todos lados, en los cafés, en los restaurantes, clubes, hasta en las juntas de padres de familia de los colegios, se decían nombres de hombres y mujeres potosinos, del Distrito Federal, que si venía gente de la huasteca, en fin mucha rumorología. Pues al paso del tiempo, estamos en igualdad de condiciones. Comienzan los rumores de quienes integrarán los equipos de trabajo de las campañas.

Pues a la fecha, en este momento estamos viviendo lo mismo que hace seis y tres años. Hay quienes ya se andan promoviendo, hay otros que desde el día que se dio oficialmente el resultado de la elección, fueron a “saludar” a los candidatos ganadores a hacérseles presentes, diciéndoles “aquí toy”, cuando todavía trabajan con sus jefes anteriores. Otros ya andan prometiendo “el mar y las conchas”.

Pero lo cierto es que no deben de adelantarse, no especular, porque en caso de que sea cierto ya llegan muy desgastados al cargo, por un lado, y por el otro si es que no, que quemada que mucha gente lo hace suelta “el borrego” precisamente para eso para quemarlos, y esto no se vale por la trayectoria que puedan tener cada uno de los aspirantes.

Es importante que ninguno de nuestros próximos gobernantes se apresure a hacer designaciones nada más por compromisos adquiridos, sino porque los aspirantes cumplan con el perfil que se requiere en cada uno de los cargos.

Por otro lado, acuérdense tanto los gabinetes estatal como municipal, que no es de Dios dejar solitos a los gobernantes en turno ya que terminan solos por lo regular. Acompáñenlos a sus últimas giras de trabajo, háganse presentes en los últimos eventos como si fueran los primeros, trabajen arduamente hasta el último minuto del último día. La vida da muchas vueltas es una rueda de la fortuna y uno nunca sabe en dónde y cuándo va a necesitar de alguien. ¡A trabajar pues! Estos últimos meses!

Me despido con la siguiente reflexión: "No puede dar marcha atrás, quien está atado a una estrella!".