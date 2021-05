Profuso y difuso

Era un rey en un castillo que vivía en el siglo pasado con obsesión monárquica, obstinado y empeñado en llevar a su país al caos,

Sin percibir que junto con el país, el riesgo de caerse del castillo es alto, vivía solo, acompañado de su familia y súbditos, sin darse cuenta, a pesar de la falta de objetividad y responsabilidad de los partidos de oposición, los ciudadanos despiertan y en un grito de esperanza tomarán las urnas para emitir el voto este 6 de junio, día de choque entre dos mundos de electores, en una esquina estarán los mexicanos que desean el bien de todos, en la otra, los suicidas que continúan llevando al país a la gran debacle. Mientras nuestro ´presidente se aferra a la continuidad olvida que la vida es sólo un momento para él, él cree que los ciudadanos debemos aceptar su juego de manipulación, pero, en sus respuestas muestra su esencia y decepciona, por eso, al escucharle que los pueblos indígenas tienen derecho a ¨vender a sus ¨hijas¨ por ser parte de un uso y costumbre y ¨se da en todas las clases sociales¨, observamos al patriarca sin sentimientos que nos deja atónitos, al él insistir que la solución es seguir siendo pobres, pero con valores, sus deseos monárquicos salen, así que no nos debe extrañar su falta de compasión ante el sufrimiento del pueblo o su falta de atención ante el exceso de violencia desatado por las campañas políticas, como acaba de ocurrir a la Sargento Zurkey Rodríguez, secuestrada a plena luz del día y liberada después de ser amenazada, con la consecuente suspensión de su campaña en Valle de Bravo; así como ella, encontramos muchos más, amenazados y fallecidos por la violencia y a pesar de esto, el silencio presidencial es notorio, a menos que algo estorbe, como es el caso Tamaulipas, donde con singular alegría se pretende desaparecer los Poderes en esa entidad y condenar a quien cuenta con fuero, situación grave para los tamaulipecos y aún más para la patria. Paroles, paroles, paroles, pretextos para desviar la atención a sus errores creando cortina de humo que cree le servirá para ganar las elecciones al señalar la paja en ojo ajeno y no en el propio. Los mexicanos somos bondadosos pero despertamos ante tanta injusticia y tontería, incluyendo el hecho de no ratificar al gobernador del Banco de México por no plegarse a su desplante de dame más, amenazando que nombrará a un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral, léase uno más de sus lacayos para disponer de las reservas del país para sus caprichos, ignorante se muestra, ya que las decisiones de Banxico se manejan con reglas transparentes, sin discrecionalidad. o por capricho y las toman la Junta, no el Gobernador.

Sería bueno enterarlo que la población en general ya no cree el cuento de que el Covid ha cedido desde febrero, los números cuentan y los recuentan las familias se han perdido tres, cuatro y más miembros por la pandemia; Juan Pueblo se enteró que la vacunación ha sido un fracaso mayúsculo y que quienes han podido, salieron al vecino país del norte a obtener sus vacunas, como no se ve fin al desorden en México, el pueblo está reaccionando ante tanta injusticia, probablemente el aparente triunfo arrollador que Morena espera en cámaras de diputados y gubernaturas, este seis de junio, pueda revertirse, para tranquilidad de muchos mexicanos .

Mientras Israel y Hamas entraron en tregua tras tanta muerte de ciudadanos, en México, el presidente decide no ver las muertes que suceden, todo es verborrea que sale del palacio para calentar los ánimos de una clientela política decepcionada a la que urge se le olviden sus problemas para que en estas elecciones vuelvan a votar por él y sus partidos.

Curioso que la Vicepresidenta Kamala Harris visite al monarca el día 7 de junio, posterior a las elecciones, ¿será que la prudencia de Biden se termina por el trato discriminatorio y ofensivo del presidente mexicano hacia los empresarios estadounidenses, especialmente de la industria energética? Mientras llega el 6 de junio me seguiré ocupando de estos temas para regresar a mi esencia humanística menos política, a partir de ese día, dándoles hoy las gracias por su lectura, e invitándolos a votar por un México mejor.

