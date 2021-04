¿Podemos separar?

Epicteto de Frigia escribió: el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del estado pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos, resulta inconcebible que se soslaye el empoderamiento legal que el titular del Ejecutivo está adquiriendo ante la pasividad de los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, inquieta, ofende y preocupa a un vasto grupo de ciudadanos formados con valores axiológicos sólidos, las formas como hoy se conduce al país, ciudadanos cuyo deber irrenunciable es mantener los principios de honor y dignidad en nosotros para que perméen en nuestros hijos y nietos dejándoles el valor y la lealtad para México.

Tere Derbez B

No podemos, ni debemos separar la política del arte del honor, desde la antigüedad se sabía que el Estado y los ciudadanos deben respetar de la misma manera, la Ley de Dios y del Estado y los habitantes del pais deben inmiscuirse en los asuntos que afectan a la sociedad, respetando estas leyes.

Un país basado en la fe se forma por ciudadanos éticos que deben estar interesados en la política buscando que la realidad que se vive en el país, no se deje en manos de personas sin conciencia, donde las decisiones que se toman son contrarias a la verdad, a la justicia y a la libertad afectando a todos aquellos que en él viven, hemos dejado que decisiones de personas que solo buscan sus intereses, dividan a México llevándolo al caos y a la miseria, culpando al pasado, parodiando lo que Jesús decía, una casa dividida fenece rápidamente, olvidando el precepto que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, personajes incongruentes que nos han llevado a vivir en su incongruencia, arrastrándonos a vivir con apatía y sin conciencia de fe.

Tal vez, por eso, la violencia crece cada día tanto como el respeto se pierde, el ciudadano actual, una mayoría, prefiere la vagancia y la irresponsabilidad esperando las dádivas que pronto acabarán, pues no hay dinero que alcance para dádivas si no se genera el mismo recurso cuyo costo es la pérdida de dignidad y honor, San Pablo decía quien no quiere trabajar que no coma, Dios es muy severo con los jueces y ahora encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha perdido su independencia tanto como el Tribunal Electoral que no el INE, nos encontramos siendo irresponsables, sin manifestar nuestra fe, demostrando que por sus obras se nos conocerá, ante los hechos inevitables del no respeto a pactos sociales ni a nuestra propia normatividad vigente, Debemos decidirnos a actuar este seis de Junio si no queremos vivir consecuencias poco agradables que nos lleven a vivir en una situación de no derechos y libertades; nos encontramos con decisiones viscerales que nos encaminan al precipicio y al caos, a ser un pueblo sin educación, sin comprender que sin una buena educación un pueblo no sale de su miseria, hay que reconocer que un pueblo polarizado por la ideología dominante del ejecutivo, sustentada en un resentimiento acumulado por años basado en teorías de izquierda, representa preocupación para la mayoría de los ciudadanos que difieren en esto, sabemos que la historia se escribe sola y la versión la da el ganador, en este momento histórico del país se pretende reescribir la historia para que nuestro presidente pueda perpetuarse y en su aferramiento tenga un preponderante lugar en esta nueva historia.

Esta semana se celebró el día del arte por el natalicio de Leonardo Da Vinci, el más grande polimata de la historia, quien expresó sobre política diciendo: aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga, frase muy a doc. para nuestras vivencias, a Da Vinci se le recuerda por su Gioconda y la Ultima Cena y por contribuir a la perennidad de la belleza a través de su permanencia en el arte, él ocupó se también de la libertad en todas sus expresiones, él como nosotros, era parte del pueblo, mas no del pueblo mexicano que en la actualidad, como el Pípila, carga sobre sus espaldas la pesada losa de gobernantes fifís disfrazados de pueblo, aunada a la losa de la desesperanza, por eso, este 6 de Junio aligeremos la losa con el voto de cada ciudadano consciente que aplique la sabiduría de la experiencia vivida en otros pueblos para no caer en el desastre sin remedio, agradezco su lectura y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx