Paren el mundo surreal que estamos viviendo este 2020, tal vez por eso, Quino se bajó en la última estación correspondiente a este plano de vida e inició el camino hacia un nuevo mundo que promete ser mejor, partió dejándonos como legado a Mafalda y sus amigos, a esa Mafalda que permanecerá con y entre nosotros con toda su filosofía y sabiduría , enseñándonos que hay que enfrentarse a los miedos personales.

Por eso, hace mucho, haciendo caso a Mafalda, decidí que como el chocolate era mi enemigo a vencer para superar mi alergia, debía seguirlo comiendo hasta alcanzar este reto, muy placentero por mi glotonería, aunque tal vez suene poco importante, para mí, fue un escalón más superado, asi que verán muchas frases de Mafalda a lo largo del artículo, ya que mucho le aprendí y mucho adopté, como hay tanto que contar no me alcanzan los dedos y esta semana sigue la contadera, por eso, tras observar el debate en el país del norte me percaté que más que una discusión parecía un ¨pichiruchi¨ o pelea de gallos por la carrera presidencial, concluyendo que el resultado de éste, dependió del cristal con que se miró, acorde a la gente pro Trump fue un triunfo para él y la gente pro Biden está convencida que fue Biden el triunfador, para los observadores imparciales lo importante del debate fue haber dejado al descubierto los verdaderos tantras de un Trump que denostó su investidura presidencial, haciéndonos ver que tiene tanto en común con la personalidad de nuestro gobernante por lo que ¨lo ideal sería que tuviesen el corazón en la cabeza y la cabeza en el corazón, ya que asi, pensarían con amor y amarían con sabiduría¨ evitando decir que las fuerzas de tal lado atacaron a las de tal otro, o que en México, los de más allá combaten con los de más acá, aprendiendo que los errores se pagan caros y si se pudiesen vender resolverían la crisis económica que atraviesan ambos países.

Mientras, acá la Suprema Corte de Justicia mandó un claro mensaje de cómo se pueden subordinar la justicia y sus operadores a las órdenes del presidente, cambiando las bases del Derecho en el concepto de justicia, permitiendo ahora al pueblo determinar la crucifixión, como cuando Pilatos se lavó las manos y fue la muchedumbre quien decidió la muerte de Jesús y no de Barrabas, ¿resultará seria esta consulta con una pregunta churrigueresca que los jueces formularon? o simplemente será un nuevo circo distractor para suplir el caso Lozoya, siguiendo con el surrealismo nos topamos el mismo día, con una decisión absurda para obtener dinero, ahí en la Cámara de diputados, quienes borraron de un plumazo fideicomisos intocables por su importancia para Mexico, convirtiéndolos en alcancía para comprar votos, lo único claro es, que ¨si pasas de los cincuenta la ventaja es que no ves las letras de cerca, pero si ves a los idiotas de lejos y últimamente abundan, por eso observamos migrantes hondureños avanzando en caravana a nuestro país con el consentimiento de nuestra autoridad. Aún faltan casi tres meses para que termine el año y me pregunto si habrá año entrante o será el saliente o ya no habrá años, porque con este surrealismo, desconocemos lo que está pasando en el mundo, como el hecho que los mandatarios solo aprenden en cabeza propia, por eso Trump y familia se encuentran en cuarentena contagiados de COVID y en vísperas de elecciones, mientras muchos rezan para que se recupere, su oponente, Biden, les envía un mensaje con guante blanco deseándoles pronta recuperación, reafirmando la importancia del uso de cubrebocas, ejemplo que nuestro mandatario debería tomar muy en serio después de este contagio, aprovechando asi el vicepresidente Mike Pence, para posicionarse, por si las moscas, diríamos en México. Como nuestro gobierno es amoroso, nosotros tenemos que buscar un amante para no morir en este surrealismo, no se asusten, no me refiero a un amante pareja, me refiero a encontrar algo que nos apasione a pesar de vivir en esta locura, algo que nos deje saber que la vida tiene motivación y sentido y nos aparte del triste destino de simplemente sobrevivir o pasar por pasar, recordando que a la muerte no se le escapa nadie y el vivir plenamente es cuestión personal, vivir contento y feliz, casado con la vida cada minuto ya que lo que importa es estar vivos y no los años que se tengan o el surrealismo en que se vive, cuidémonos de no ser solo personas, ya que actualmente hay, cada vez, menos gente y más personas. No vivamos en un México que está de luto, seamos parte de él viviéndolo, amándolo y defendiéndolo. Mientras usted decide ser parte de la gente que no solo conforma México sino que es parte activa de él, yo le invito a reflexionar como persona, agradeciendo sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx