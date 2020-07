Para los nacidos entre 1952 y 1979

Todos aquellos que nacimos entre los años 1952 al 1979 estamos siendo actores de algo que nuestros padres no podrían ni soñar... fuimos testigos muy especiales por ser los primeros, de un cambio muy profundo en las tecnologías que dieron lugar a esta vida moderna... vemos ahora como la casa que compraron nuestros padres hoy vale 20 o 30 veces más...

Fuimos los últimos en escuchar música en los discos de acetato... aquellos pequeños de 45 RPM y los grandes LP de 33 RPM... comenzamos por primera vez a grabar nuestra propia música en cassettes y pudimos ver también por primera vez (las veces que queríamos) las películas en vídeo versión BETA y después VHS, también somos los orgullosos pioneros del walkman, y los CD's...

Lloramos con Mundo de Juguete, Heidi, El abuelo y yo y nos moríamos si no llegábamos a ver La Familia Partridge, Meteoro, Astroboy, El Gran Chaparral, Perdidos en el Espacio, el Crucero del Amor, Chespirito, La Criada bien Criada, Ensalada de Locos, Corre GC corre, el tio Gamboin, Mi marciano favorito, los Thunderbirds, tierra de gigantes, que decir de cachirulo, etc...

La hora de ir a dormir la marcó para muchos “La Familia Telerín”....

Nosotros aprendimos de golpe lo que es el terrorismo ya siendo mayores un 11 de septiembre con la caída de las torres gemelas... pero de jóvenes vimos la justicia mundial al caer el muro de Berlín...

Vimos los milagros de las primeras calculadoras manuales, de las PC's con las primeras pantallas de cinescopio enormes... conocimos por primera vez y con asombro los primeros celulares que parecían ladrillos (por su tamaño y por su peso) y creímos también en sus inicios que Internet sería el principio de un mundo libre...

Somos la Generación de Cachirulo, Los picapiedra, la familia monster, los locos adams.

Los que crecimos escuchando a The Beatles, Los Carpenters, y después en español a Soda Estereo, a Mocedades, Mecano, Flans y los Hombres G y a aquellos de Locomía con sus abanicos... en la música grupera aquellos Bukis.

La última también en tirar las tortillas o el pan en plena calle, levantarlos y ponerlos con todo el remordimiento del mundo en la mesa a la hora de la comida... hoy ningún niño en su sano juicio lo haría, pensaría que tiene mil bacterias !!

¡La verdad es que no sé cómo sobrevivimos a nuestra infancia!!

Mirando atrás es difícil creer que estemos vivos: viajábamos en autos sin cinturones de seguridad, los bebés y los niños sin sillitas especiales y sobrevivimos también a los choques sin Air-Bag... hacíamos viajes en carretera de 10-12h y no sufríamos ni exigíamos parar cada hora porque no aguantamos... No tuvimos puertas con protecciones para niños ni frascos de medicinas con tapa a prueba de niños...

Andábamos en bicicleta, patinetas o patines sin casco, ni protectores para rodillas y codos... Los columpios eran de metal y la resbaladilla con esquinas de puntas oxidadas!...

¡No había celulares!... Íbamos a clase cargados de libros y cuadernos (y nuestra torta de huevo o sandwiches), todo metido en una mochila de cuero o un bolsón que rara vez tenía refuerzo para los hombros y mucho menos, rueditas como hoy...

Comíamos dulces, chamoys, gansitos, las paletas de “esponja”, motitas y tomábamos boing, zquezze de limón, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era medio gordo y punto... compartimos las botellas de bebidas con nuestros amigos y nadie se contagió de nada, rezábamos para contagiarnos de gripe, varicela o sarampión de nuestro mejor amigo para disfrutar de las "vacaciones" en casa...

No tuvimos PlayStation, no había 999 canales de televisión, pantallas planas, sonido surround, mp3s, ipods, Ipads, computadoras ni Internet, pero nos lo pasábamos de lo lindo tirándonos globos con agua, haciendo rallys, o jugando fut ¡en plena calle! o a los vaqueros y las niñas a las muñecas y el hornito mágico... jamás escuchamos en esos tiempos sobre el calentamiento global...

Ligábamos jugando a la botella o a "verdad o castigo", no en un chat escondido y peligroso del Facebook ¡POR FAVOR!

No era necesario tener fotoblog, Hi5 o MySpace, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y mucho menos Tinder para ligarse a alguien tampoco existían los youtubers.

Éramos el güero, la güera, la china, el gordo, el chaparro, la flaca, el loco, la pecosa, el negro o cosas así, pero todos pertenecíamos al mismo grupo...

Nos hacíamos responsables (a la fuerza) de nuestras acciones y no las evadíamos tan fácilmente como hoy... acarreábamos con las consecuencias, no había nadie más para resolver eso... Tuvimos libertad, fracasos, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo ello...

¡ FELICIDADES ! Por esa sonrisa que seguramente tienes en la cara... COMO QUISIERA VOLVER A ESOS TIEMPOS...

¡ FELICIDADES ! Por esa sonrisa que seguramente tienes en la cara... COMO QUISIERA VOLVER A ESOS TIEMPOS...

Me despido con la siguiente reflexión: La Esperanza es desear que algo suceda, la Fé es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda! QUÉDENSE EN CASA, ESTAMOS EN ROJO! CUIDENSE MUCHO! Que tengan una excelente semana