Opinión | No te rindas

El mundo es tan apasionante como nunca y tan impredecible como siempre, los dos campos que han crecido en esta era son, la psiquiatría y psicología aunada a la cirugía plástica creyendo que la felicidad se basa en lo externo, la felicidad sigue siendo la comprensión del ser humano, nadie da consejos sin reflexiones.

Se ha dicho casi todo y no se ha dicho nada buscando la felicidad en relación con la temporalidad, con la belleza falsa que no abarca la del alma, con los asegunes que buscamos en este momento de vida y nos enseñan que a lo largo de los años caminamos sin aprender, sin comprender que somos seres de todos los universos que hemos observado con el paso del tiempo los cambios vividos con asombro y admiración y en ocasiones con decepción e incertidumbre, hemos sido esos valientes aventureros que se han atrevido a encarnar como humanos en la Tierra, tú como yo, eres uno de esos valientes aventureros dispuestos a continuar buscando el camino hasta que el final llegue, por eso, mírate! ¡aquí estás en la Tierra!

En ese terreno que en ocasiones se asemeja al cielo y en otras a una jungla donde enfrentas muchos desafíos incluyendo desafíos para tu alma y espíritu, por lo que si te encuentras aquí, eres un ser del cosmos y debes mirarte con atención y respeto, con admiración, sabiendo que tienes un por qué y un para qué, vivimos como dijo Sócrates para encontrarse a uno mismo sabiendo que el amor da la belleza a la vida y que lo que todos buscamos como aventureros de esta travesía es encontrarnos a nosotros mismos y con nosotros mismos, buscamos el bien y la virtud, aunque en ocasiones desviemos el camino buscando más el placer que la felicidad, ignorando lo que San Agustin decía, que la alegria se encuentra en el bien, el bien hacer y el bien decir, el bien portarse y el bien amar, ya que el amor engendra belleza y la mayoría de lo que vivimos es más una realidad generada en nuestra imaginación que la realidad de otros, que el aprendizaje vivido y adquirido por otros o por nosotros viene del pasado y en ocasiones, debe ser superado y cancelado.

Busquemos tener buena salud y muy mala memoria recordando que lo que vemos, lo vemos desde nuestra óptica personal y lo que vivimos se basa en ella, si logramos reconciliarnos con lo negativo de nuestro pasado, podemos avanzar y convertir este pasado en un futuro exitoso y sobre todo feliz para así evitar volvernos agrios y amargados pudiendo descubrir otro mar y paisaje dentro de nuestro paisaje personal, sólo así convertiremos nuestras derrotas en victorias, sólo con una visión positiva de nuestro entorno y persona podremos cambiarnos y cambiar con el ejemplo para influir en nuestro medio evitando criticar y aprendiendo a ver lo positivo en los demás para crecer y mejorar nuestra paz interior, para cambiar desaciertos en aciertos y dejar de repetir situaciones que nos dañan, no podemos entender la vida sin nosotros mismos basados en una voluntad férrea que nos lleve al cambio positivo, la voluntad es la pieza clave que nos hace sólidos, el edificio no se cae cuando se construye en piedra sólida, nosotros no nos destruimos cuando tenemosvoluntad férrea basada en principios y valores reales que nos permiten vivir con pautas de conducta correctas y nos permiten tener relación con gente cuya voluntad y objetivos son concretos, evitando caer en la costumbre de vencernos en lo pequeño, la voluntad te permite realizar tus sueños y si a eso le aunamos educación y cultura daremos un salto de calidad, ya que la felicidad consiste en conjuntar la razón con el corazón, la inteligencia con emociones bien canalizadas sin caer en la exaltación de sentimientos y pasiones para ser gobernadores de nuestras vidas evitando la charlatanería barata o los falsos liderazgos, pues, la base de la cultura es la no ignorancia, por eso en este 2024 busquemos opciones para ser mejores y elegir mejor, tomemos decisiones basadas en una inteligencia emocional uniendo la razón con el corazón y si usted cree que lo ha logrado escríbame, agradeciéndole siempre.

angeldesofia@yahoo.com.mx