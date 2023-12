Opinión | Los cobros abusivos en estacionamientos

Una vez que el Congreso del Estado, aprobó las disposiciones correspondientes establecer la gratuidad en del uso de estacionamientos de los negocios comerciales y de servicios, durante el inicio de semana se dio la publicación oficial de la nueva norma que de inmediato requirió del apoyo de los gobiernos municipales para que se diera la notificación en varias de las plazas comerciales y espacios donde regularmente se cobra el estacionamiento.

Hay que recordar que la nueva disposición busca hacer que la ciudad sea para las personas y no para los automóviles, ya que en muchas ocasiones las unidades se encontraban prácticamente afuera de los estacionamientos, generando ciertas complicaciones viales con tal de evitar el pago por concepto de su uso.

Además, se indica que solo podrá cobrarse por el uso de los estacionamientos de vehículos de los establecimientos comerciales y de servicios, cuando las personas usuarias no adquieran dichos bienes o servicios, y se tendrá que otorgar tolerancia de 15 minutos antes de abandonar el área de aparcamiento antes de hacer efectivo el cobro.

Desde luego esta situación ya comenzó a generar la molestia de los empresarios quienes obviamente obtienen una ganancia importante por el cobro de estacionamiento y ahora se espera que comiencen a interponer una serie de amparo contra la nueva disposición a efecto de que no se vean afectados económicamente.

Por lo pronto, la medida representa para San Luis Potosí, el ser pionero en este tipo de acciones en todo el país, ya que el cobro se ejecuta prácticamente en todas partes con la clara desventaja para quien paga este servicio pues no hay contraprestación de garantías en términos de seguridad, ya que en muchas ocasiones en estos mismos espacios se cometen ilícitos o afectaciones a los vehículos sin que las empresas se hagan responsables por los daños.

Se trata pues de un tema que solo reportaba ganancias a los empresarios y es por eso que desde que se promovió la iniciativa, se buscaba crear un beneficio general por encima del particular y en consecuencia ya no será obligatorio el pago a menos que no se haya adquirido algún bien o servicio.

Aunque de inicio la disposición pueda representar una afectación económica para los empresarios, también es cierto que para las y los potosinos, generará una mayor confianza y abundará en un mejor flujo de personas hacia los centros comerciales o espacios donde exista una importante actividad económica, por lo que ellos, también se verán beneficiados.

Con la entrada en vigor de la norma, es natural que exista un proceso de transición hacia la aceptación y normalización de la medida aplicada, por lo que se espera que los recursos de amparo, comiencen a darse para tratar de contrarrestar la decisión tomada por los diputados locales a iniciativa del Poder Ejecutivo estatal que además, hizo la propuesta bajo le premisa de apoyar a la población en general, pues no era nada fuera de lo común que existiesen quejas por la ejecución del cobro de estacionamiento.

San Luis Potosí, camina a hacia una proyección de crecimiento económico que ya lo coloca como entidad líder en la región Centro-Bajío y para generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, se tiene que ir trabajando en hacer los ajustes necesarios, detalles que permiten lograr ese estatus de bienestar para la población por lo que eliminar el cobro de estacionamientos, también abona a esa meta de crecimiento.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha mencionado que vienen cosas importantes para San Luis Potosí, no solamente para la capital potosina, sino también para las cuatro regiones, y es por ello que las inversiones continuarán a un ritmo importante que tendrán que ir en congruencia con más y mejores servicios, movilidad, empleo y por ende con la actividad económica.

Cuando existan mejores condiciones económicas para la población, el flujo comercial vendrá por sí solo y estos empresarios que hoy ven tal vez con no buenos ojos la eliminación del cobro de estacionamiento, se podrán ver beneficiados con la asistencia de más personas que buscan adquirir bienes o servicios y entonces, tal vez, se entienda las razones por las cuales, hoy se toma esta decisión.

X @lozano_ray