Opinión | SLP, ventana al mundo

La reciente fue una semana de trabajo muy intensa por parte del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien viajó hasta Asia Occidental para establecer acuerdos y negociaciones bilaterales que seguramente tendrán un gran impacto para miles y miles de potosinos, pues la entidad atrajo el interés de autoridades e inversionistas que bien pueden fortalecer aún más, esta inercia de crecimiento que está experimentando San Luis Potosí de manera acelerada.

Y no es para menos, porque este escenario positivo que hoy vive la entidad, es gracias en buena medida a la capacidad de trabajo que ha mostrado Ricardo Gallardo, quien tuvo el acierto de no permitir que el proceso electoral y todos los vaivenes políticos, afectaran los compromisos y la dinámica que se ha venido desarrollando, dejando en claro a cada uno de sus colaboradores que no se permitirían las distracciones, sino que se mantuvieran bien focalizados los esfuerzos.

El Jefe del Ejecutivo estatal, mantuvo una agenda de trabajo intensa mientras se desarrollaron las campañas y una vez que se dieron a conocer ganadores y perdedores, retomó con mayor ahínco el trabajo, al grado de emprender una gira por tierras asiáticas donde países árabes tienen un gran poder económico y que bien pueden desarrollar una serie de proyectos de gran impacto para San Luis Potosí, además de fortalecer una serie de intercambios culturales y académicos.

Entre las primeras acciones, Ricardo Gallardo se reunió con el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan quien expresó la intención de restablecer una ruta comercial a través de la instalación de una planta de Cobre en México, con una alta probabilidad de que la sede sea en territorio potosino.

También junto ministro de Economía, Grevorg Papoyan y el viceministro de Relaciones Exteriores, Paruyr Hovhannisyan, el Mandatario potosino, resaltó la importancia de crear nuevos círculos empresariales y puentes para exportación de productos.

Además, visitó el Centro TUMO de Tecnologías Creativas en Armenia, y anunció la creación de un centro de tecnología y robótica en el Estado, el primero en México, que se construirá en 2025, para capacitar a jóvenes y adolescentes.

Posteriormente sostuvo una reunión con el Ministro de Municipalidad de Qatar, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, para fortalecer el intercambio de experiencias, tanto culturales, educativas y de negocios, con ello se podrá impulsar la difusión de artesanías potosinas, como el rebozo de seda de Santa María del Río, y la exportación de productos vitivinícolas producidos en San Luis Potosí.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que una empresa de la región se encargue de actualizar, operar y modernizar las plantas tratadoras de agua, El Morro y Tenorio, utilizando energía limpia por medio de paneles solares, y se potencializan más proyectos de sustentabilidad y generación de energía. Con esto, Ricardo Gallardo deja muy en claro que su administración tiene el interés de avanzar en el desarrollo, pero sumando el principio de sustentabilidad para que se cuide también al medio ambiente.

Todavía y ya casi para cerrar la semana, el mandatario estuvo en Emiratos Árabes con empresas líderes en recursos renovables y gestión ambiental para hablar sobre el trabajo, innovación y alternativas ambientales, tal es el caso de empresa Tadweer Group, que se dedica al manejo integral de residuos, además de establecer negociaciones con líderes empresarios para desarrollar proyectos en otras áreas.

Ricardo Gallardo ha demostrado que a la hora de trabajar por las y los potosinos, no hay el más mínimo reparo en viajar a donde están los grandes inversionistas y en este caso hacia una de las regiones más poderosas del planeta, por lo que se pueden establecer negociaciones y acuerdos con los líderes más importantes del mundo.

Seguramente en los próximos días, Ricardo Gallardo dará los pormenores de esta gira en la que normalmente reserva un anuncio importante de inversión para los meses siguientes, ya que esa ha sido la constante cada vez que realiza un viaje al extranjero, por lo que se percibe un escenario bastante favorable, pues también se darán en los meses siguientes los cambios políticos y el nuevo marco de trabajo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que San Luis Potosí, salga beneficiado con una serie de proyectos que también están comprometidos con el gobierno federal.

A todo esto, el Gobernador del Estado, aumenta su nivel de aceptación al alcanzar un 62.8 por ciento de calificación en la más reciente medición realizada por la Consultora Mitofsky, que lo ubica sin lugar a dudas como uno de los mejores mandatarios del país, y tal vez lo más gratificante para las y los ciudadanos, es que tienen a un gobernante que quiere ir por más, para catapultar a San Luis Potosí en los niveles más altos, lo que seguramente se traducirá en más empleos, mejores oportunidades y mejor calidad de vida.

X @lozano_ray