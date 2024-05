Las contingencias potosinas

En estos momentos tan complicados en materia ecológica por los que atraviesa San Luis Potosí, donde la falta de lluvia en todo el territorio, acrecienta las posibilidades de incendios forestales y multiplica el esfuerzo que cientos de valerosos hombres y mujeres de diversas instancias de auxilio y protección civil, deben realizar, no debe existir margen para que un tema tan serio como éste se preste al golpeteo político, pero desafortunadamente algunos de los candidatos no quieren entender y prácticamente se burlan de este tipo de situaciones.

En el siniestro que afecta a buena parte del municipio de Santa María del Río, así como de Tierra Nueva, se suscitó el bloqueo del tramo federal de la carretera 57, causado por algunos supuestos inconformes que bajo la idea de exigir el apoyo para atender el incendio forestal, decidieron aplicar como medida de presión esta acción, logrando afectar a miles de personas en su derecho al libre tránsito y precisamente entorpeciendo el trabajo de las autoridades para controlar y apagar el incendio, ya que fueron varias horas en las que los manifestantes interrumpieron la circulación de autos y camiones.

Pero cómo es lógico, los afectados que además tuvieron que soportar bajo el inclemente sol a que el tramo se abriera, se preguntaban, quiénes eran éstas personas o bajo la orden de quien ejecutaron la acción, y tras varias horas, finalmente se descubrió que se trataba de gente de la candidata del PRIAN-PRD a la alcaldía de Tierra Nueva, Yessenia Pilar Sánchez Vega, quien los envío para alterar el orden y confrontar a las autoridades.

La mencionada es una persona que en otros años trabajó en el ayuntamiento de Villa de Zaragoza como directora de Desarrollo Social, con un turbio antecedente de comportamiento como funcionaria ya que incluso participó en la toma de la Presidencia Municipal durante varios meses y ahora, es quien busca ser alcaldesa de Tierra Nueva bajo el cobijo del PRI, PAN y PRD.

Y mientras el incendio consumía varias hectáreas, los brigadistas y voluntarios que intentaban acceder a la zona afectada, no pudieron llegar en el momento requerido, gracias a las decisiones de la candidata que vio a través de esta desafortunada situación, la oportunidad para obtener un beneficio personal, con la consecuente detención de algunas personas que lógicamente, ahora quieren erigirse como héroes por haber sido objeto de supuestos abusos para desbloquear la carretera.

No cabe duda que en el tema político y más cuando la búsqueda de dinero y de poder, enajena a quienes participan en las campañas políticas, se puede esperar cualquier cosa al grado de no importar los medios para alcanzar los objetivos, pero en este caso, la candidata del PRIAN-PRD, logró absolutamente nada y sí una raya más a su desastrosa trayectoria política, donde no se puede explicar cómo es que éstos personajes sigan siendo presentados como una opción para gobernar a un municipio.

Evidentemente los detenidos que fueron usados como carne de cañón, ahora se invisten en la casaca de víctimas y no son sino una fracción del PAN y el PRI para ser parte de la estrategia de guerra sucia que ya se implementa dentro del escenario electoral que hoy se está viviendo en San Luis Potosí, utilizando, además, algunos medios electrónicos para golpear políticamente.

Resulta lamentable que éste sea el nivel de propuesta y la carta de presentación de algunos políticos quienes no escatiman en usar cualquier tipo de artimaña para atraer reflectores, todo en el afán de posicionarse urgentemente, denotando su clara desesperación por revertir la desventaja que en muchas ocasiones los coloca sin posibilidades para obtener el voto de la mayoría de los ciudadanos.

Ningún tema que tenga una connotación de contingencia ecológica, sanitara o de protección civil, y en términos generales, ninguna otra que guarde relación con la seguridad de las personas, se deben prestar a este tipo de intereses, por ello, lo menos que se puede esperar es que exista una denuncia y la consecuente sanción a los responsables si se demuestra que hubo una instrucción precisa destinada a generar una inconformidad simulada con un trasfondo evidentemente político.

Si este tipo de métodos son la última opción para políticos como la candidata del PRIAN-PRD en Tierra Nueva, solo denota que existe una gran desesperación por tratar de darle vuelta a un escenario electoral adverso que no favorece sus intereses y que da muestra de qué es lo que se puede esperar, si perfiles como éste llegasen a gobernar un municipio, en especial Tierra Nueva que hoy más que nunca necesita de un jefe o jefa de la comuna con capacidad comprobada y absoluta honestidad.

CONTRASEÑA

Maribel Torres del PVEM se sigue ganando la confianza de los habitantes del Distrito Ocho que la quieren como representante en el Congreso del Estado en la próxima Legislatura… el legado de servicio, como dice su slogan oficial es la carta de presentación para comprometerse con quienes escuchan sus propuestas todos los días, todo el día y en todas las colonias, porque aunque solamente son 40 días de campaña, serán aprovechados al máximo para que la gente sepa que es conveniente su llegada al Poder Legislativo que requiere de perfiles jóvenes y entusiastas como Maribel Torres que se ha convertido en la gran sorpresa de las campañas locales…las campañas negras en contra de Maribel Torres son golpes bajos, burdos, dignos de sus autores que sienten pasos en la azotea y piensan que así, desencantarán a los adeptos logrados por la aspirante al Congreso del Estado; pobrecillos, dan ternura y hasta lástima…de Sonia Mendoza no hay más que decir que las encuestas a poco más de dos semanas de arrancar la campaña, la colocan unos tres puntos del alcalde reeleccionista Enrique Galindo, que tras dos años y medio como alcalde, sigue haciendo foros para saber qué necesidades tiene la ciudad … HASTA LA PRÓXIMA.