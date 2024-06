Opinión | Por quien decidas, pero ¡vota!

Hay que salir a votar, no hay de otra. San Luis Potosí tiene hoy una cita con la historia, porque la decisión que tomen las y los ciudadanos en las urnas, definirá el futuro inmediato de todos, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro país y de nuestro estado.

La decisión es propia y hay que tomarla con responsabilidad; piensa en lo que realmente quieres que suceda o crees que pueda ocurrir dependiendo de la opción por la que vas a decidir entregar tu confianza, en ese momento de soledad dentro de una mampara donde nadie te observa, nadie te presiona, nadie te obliga.

Si te dieron dinero, una gorra, una despensa, un programa social, una promesa o una amenaza y lo aceptaste, no importa, no pasa nada, a la hora de votar tu decisión es libre y si estás de acuerdo con ese candidato que te dio algo, también puedes apoyarlo pero si no es así, podrás tomar cualquier decisión diferente.

Los candidatos ya hicieron lo suyo. Juraron, prometieron, mintieron, alucinaron, fueron cínicos, honestos, limitados, ambiciosos, en fin, como son en una campaña todos y todas, pero la decisión la tiene el ciudadano, es quien tiene el poder de decisión y lo va a ejercer este domingo 2 de junio.

Realmente es gratificante ir a la casilla a votar, es una sensación de que ahora mando yo, así sea por el candidato con menos posibilidades de triunfo, pero es una decisión personal, es la calificación que cada persona da a un proyecto y es la expectativa de lo que uno desea para su entorno inmediato.

Ciertamente no hay políticos que valgan la pena, por eso los jóvenes que por primera vez van a salir a las urnas a depositar su voto, están confundidos, no todos, pero sí la inmensa mayoría. Los he escuchado decir que no vale la pena, que “la INE”, así le dicen a la poderosa arma que tienen sus manos para decidir, nada más sirve para entrar al antro.

Y no es así. Su decisión puede ser fundamental para un mejor país y un mejor estado, votando por quienes ellos crean que cumplirán esas expectativas; los jóvenes tienen que sacudirse la indiferencia y tomar, desde la primera vez, el control de sus decisiones cívicas siendo responsables con su patria.

Siempre en una elección se vota por dos opciones: que las cosas sigan igual o que haya un cambio, ¿cómo?, no se sabe hasta que ocurre, pero al menos es lo que uno cree que va a pasar y ni quiera sabemos si ese cambio es para mejorar o para estar peor, pero la opción ahí está.

Hay que salir a votar por la opción que uno quiera, la que sea, pero votar, decidir, usar esa herramienta poderosa que es la credencial y el derecho a decidir, porque tal vez, ese sea el principal derecho para obtener todos los demás.

¡Vota! Es lo mejor.

X @lozano_ray