Opinión / Y ¿si leyésemos de nuevo?

La situación en México es bastante dinámica y está marcada por desafíos y oportunidades, uno de los temas más destacados es la libertad de expresión.

Por eso, ¿tal vez? sea momento de retomar la lectura que ha enfrentado numerosos desafíos, esperamos que en este nuevo sexenio con una mujer presidente y científica que sabemos enfrenta retos significativos incluyendo la necesidad de fortalecer la economía y manejar la incertidumbre política, enfrenta también el reto de la educación, así que si logra incrementar la posibilidad que la educación en Mèxico recupere el paso que llegó a tener algún día, años ah, será todo un logro en su mandato, éste, es un momento de grandes cambios y expectativas para México y un país con educación es un país con bases seguras, son los niños y jóvenes quienes hacen un país, por eso, la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país, y México, debería trabajar para superar estos desafíos y aprovechar sus oportunidades.

¿Habrá algún aspecto específico de la educación en México que nos pueda interesar más? Probablemte, entre otros muchos fomentar la lectura entre los ciudadanos en general, porque leer un libro es mantener una conversación con el autor y contigo mismo, es una conversación que en ocasiones, orienta tu vida en una dirección de vida completamente nueva. Solo se necesita una nueva idea para revolucionar tu mundo, ¿verdad? Por eso es importante tener un pueblo educado, o, ¿será que no es conveniente? porque si quien lee encuentra el libro adecuado en el momento adecuado, además de que el escritor le contagie su polvo de estrellas, podría cambiar su manera de pensar para liberarlo de cadenas mentales o reales impuestas por él o por terceros.

Busquemos libros que rompan del todo nuestras limitaciones, que resuelvan conflictos internos y eleven a nuevas alturas de dominio personal y libertad espiritual, que hagan crecer a las personas y el país para vivir en un mundo que quiere que pienses, actúes y no seas como la mayoría, para que te conviertas en una persona que piensa por sí misma y no se deje arrastrar por lo que otros digan, pues a pesar de los aparentes esfuerzos, más de 4 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela y otros 600,000 están en riesgo de abandonarla debido a factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia, por eso y más nuestra esperanza está puesta en que se mejore en este nuevo amanecer del país, si tú eres tan optimista como yo, escríbeme. Gracias.

angeldesofia@yahoo.com.mx