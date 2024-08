Opinión | Aquí y ahora

Cuando llegamos a la edad donde estamos más allá que acá, percibimos que la vida se nos va, NO HAY QUE ESPERAR a que mágicamente nuestros problemas se solucionen; si no te gusta la vida que tienes cambia el rumbo, si no te gusta tu trabajo busca otro, si no te gusta tu pareja termina con ella, si quieres una vida mejor levántate mas temprano, estudia prepárate y lucha por tus objetivos que en esta vida, NADA es gratis y todo llega.

Cuando nos damos cuenta de aquello que hicimos y de lo que dejamos de hacer vemos que dejamos de usar cosas que aún están colgadas en el ropero, viajes que quisimos hacer y no los hicimos por pensar que somos eternos y en un cerrar de ojos se nos fueron los años; por eso, ¡HOY! disfruta, usa, tira, come, viaja pensando en ti y no en los que se quedarán aquí, pues bien o mal, ellos recibieron lo que tu pudiste darles, así que no te cuestiones si lo hiciste bien o mal como padre, hijo, hermano o pareja, porque supongo, lo hiciste con amor y dedicación, recuerda que nunca se nos evalúa o reconoce por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer, pregunten a cualquier hijo su visión sobre nuestro papel como padres y podrán ver que cada uno observó nuestra actuación con diferente cristal, así que no esperes a que sean los hijos o nietos quienes gasten lo mucho o poco que dejes de lo que ahorraste o tengas de pensión, úsalo, disfrútalo y vive, no lo guardes para quienes no tienen idea de los sacrificios que hiciste para lograrlo, recuerda que la vida es hoy y cada día que pasa se acorta el plazo del nunca jamás, no te apure si tienes o no suficiente dinero, pues qué tanto es tantito y cuánto es mucho para ti, asi que no te sientas mal por gastar tu dinero en ti mismo y recuerda que lo único que debes cuidar es a tí, y tu salud, así que ejercicio y bien comer, pero sobre todo, alimenta tu mente con pensamientos positivos y tu alma con amor y esperanza.

Cuando veas algo que se te antoja, cómpralo, te lo mereces tras tanto esfuerzo y no te estreses por las cosas pequeñas, pues muchas mayores has superado en tu caminar; así que sólo guarda los buenos recuerdos, los malos, son espinas que se clavan y se hacen profundas cada día que las piensas y recuerdas y, adivina qué, lo hecho, hecho está, sólo debemos pedir perdón, no a otros, a nosotros mismos por permitir que esos recuerdos aún nos estorben como guijarros en el alma.

Viste como deseas y no como dicen que debes vestir, quién ha dicho que a los 70 u 80 no es válido llevar jeans? O… algunos de esos prejuicios que abuelas y medios sociales dicen tener, así que a disfrutar y evitar criticar o prestar oídos sordos a palabras necias. Frecuenta los amigos, los verdaderos, , aléjate de personas sanguijuelas energéticas tanto como de palabras energéticamente negativas, como cuando dices” en mis tiempos” “ “ya no pertenezco a este nuevo mundo” porque, si no perteneces, pueda ser que tú mismo estés acortando tu estancia, lo que pides al Universo te lo concede. Abraza tus años “plateados” aunque te pintes el pelo las canas existen, así como aunque te quites los años, ahí están recordándote que aún puedes gozar pues estás vivo, recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en añoranzas y días tristes y si te toca vivir con hijos y nietos ponte feliz, pues muchos otros están en casas de recogimiento o cuidados para adultos mayores y si te toca esa suerte, disfrútala e intégrate a tu nueva comunidad. Así que, si ya llegaste a esta edad, crea nuevos sueños, sé positivo, disfruta el aire y el oxígeno que entra en tu cuerpo en cada respiro, perdona, perdónate y olvida los malos momentos, busca tu privacidad y tus momentos en solitario, cocina, lee, baila, canta, camina y sé feliz porque infelices hay demasiados en este planeta y lo y nos contaminan, no soportes restricciones y así como a las mujeres nos molesta soportar el sujetador demasiado apretado o las cenas forzadas con amigos o familia que revisan tu forma de vestir o actuar, así debemos dejar de tratar de probar nada, ni justificar nada porque tú , eres lo que eres, así que si tú como o yo, estás decidido a pasar el mejor tiempo que puedas disfrutar antes de ser llamado al más allá, bienvenido y escríbeme en ángel de sofia@ Yahoo.com.mx. Gracias