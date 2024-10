Opinión / Creo y no

Creo que todos sabemos que el universo responde a nuestros pensamientos, palabras y acciones, y aunque yo lo sé e intento asegurarme de que todo lo que pienso y digo sea positivo ¿Adivina qué? Como ser humano en muchas ocasiones no lo logro; no logro encontrar cómo transformar lo negativo a positivo sin que el estrés no me gane, la vitalidad reconozco que me ha sido dada como un don, tal vez, en ocasiones, me paso de largo dejándome claro que si no paro, puedo tener un crash en el camino; por eso hoy, recomiendo empezar el día con una afirmación positiva hasta que se transforme en un hábito, porque el universo ama el positivismo, así que cada día agradece de manera sencilla, inicia el día con una afirmación positiva y conviértela en un hábito. No hay nada más gratificante para el universo que la persona que abre los brazos y recibe la mañana con alegría, agradecimiento y expectación, porque así se logra transformar lo que considerabas difícil en algo fácil y positivo, si quieres cambiar y encontrar nuevos accesos para vivir bien y feliz, aléjate de conversaciones negativas si no quieres convertirte en una persona poco agraciada, cada vez que te quejas o hablas de escasez, sea dinero, salud o relaciones, eso estás pidiendo al Universo y eso te da, porque tú, creas lo que quieres vivir aún sin percibirlo, por eso, durante este fin de semana pregúntate ¿qué es lo mejor que me ha pasado esta semana?, tal vez te asombrará darte cuenta que hay más positivo que negativo, también cuestiónate ¿qué pensamientos de pobreza y negativos me permití en estos días? ¿Cuántas veces recibí, di o saque sonrisas? Hay que trabajar para crear sonrisa permanente en el rostro, sonríe a cada paso y con cada persona, animal o situación que vivas, hay más de lo que crees que vale la pena para sonreír y vivir, si lo aúnas, a bendecir lo que tienes y lo que te falta, tu vida se tornará más exitosa y deslizará con armonía, bendice la tecnología actual pero no te apegues a vivir en un mundo virtual, disfruta de lo que no se ve y está presente, lo que olvidamos apreciar porque no cuesta en monedas, o, tú pagas por el aire que respiras? ¿Por la brisa que te acaricia? ¿Por una noche con luna? ¿Te has dado cuenta que sin la presencia del Sol vivirías en obscuridad? O tal vez no lo ves porque tu obscuridad es permanente, recuerda que sólo se vive una vez y lo material viene y va, para que permanezca lo bello y lo material hay que aprender a vivir desde el corazón, aún sabiendo que la felicidad puede ser diferente para cada persona porque cada quien da un valor diferente a las cosas y sentimientos, y sin embargo, el amor es sólo uno, por eso hoy y cada día ámate, se feliz y vive plenamente, si así lo haces recuérdame que así debemos vivir enviando tu opinión en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.