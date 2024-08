Opinión | Viene el cambio

Como dice Ivón Andria en su novela El Puente Sobre El Río Drita “Dios hace los puentes con las alas de los Ángeles para que los hombres puedan comunicarse”.

Así es como deseo se tiendan puentes para que todos podamos volver a comunicarnos correctamente en la cordura y no en el divisionismo, aunque no estamos en el mes de la mujer, por primera vez en el país, tenemos una mujer electa para ser presidenta de nuestra República, por lo que, como mujer, felicito a la presidenta electa y como mujer, sé, que somos decididas y precisas en nuestros actuares y actuaciones, comprometidas como ciudadanas, abuelas, madres e hijas y solidarias en los momentos que se requiere, por eso, creo firmemente que si fue electa, importante es creer que es lo mejor y la mejor, comprometiéndonos como mexicanos también, a dar lo mejor de nosotros mismos para efectuar el cambio que el país necesita para volver a ser hermanos unidos por una causa, Mèxico.

Aquí estamos, aquí vivimos y de aquí somos y son nuestros hijos, amigos y nietos y habrá quienes hasta bisnietos, son ellos quienes verán los frutos de las decisiones de sus ancestros, muchos son los retos que ella, la nueva Presidenta electa enfrentará, a nosotros como ciudadanos nos toca contribuir positivamente para que el país se enderece, para volver a lograr la unidad y hermandad de los ciudadanos, para dar importancia a la educación y la salud, ya que un pueblo educado y sano crea ambientes de bien y prosperidad, de fortalecimiento en todos sentidos, económico, moral, cívico, de seguridad, sabemos que hay cambios que parecen complicados y que poco favor nos hacen como pueblo, cambios que se le están heredando, esperamos que así como los ha habido con no mucho beneficio para Juan Pueblo, así, se pueda enmendar lo que sea necesario para continuar avanzando y protegiendo a los más, recordando que la grandeza de construir puentes con las personas es precisamente para fomentar la comunicación, y nosotros como personas

Gobernantes y gobernados creceremos con la comunicación asertiva y positiva. Si nos encerramos en nosotros o si a través de la comunicación rompemos puentes, seremos como el “agua destilada” sin fuerza alguna, enseñémonos como adultos y como jóvenes a tender puentes sin divisiones que nos lleven al abismo, a ser vigilantes de nuestros gobernantes para que ayudemos a jóvenes y adultos a crecer en la cultura del encuentro y no en la del desencuentro actual donde se crean separaciones por todo, estatus social, sexualidad, región, y más. Venzamos la cultura de la indiferencia también, ya que ser indiferentes viene de un relativismo “donde lo mío es mío, punto”; donde tal vez, cacareamos mucho el huevo, pero cada quien pone su huevo sin lograr unirlo con los de los demás con el pretexto de todo para mi está bien y cada quien que se rasque con sus uñas, cacaréemoslo para hacer un todo, para ser testimonio y apoyo ciudadano, para ser ejemplo actuante de este cambio para bien, educando con amor, viviendo con amor, persuadiendo sin imponer, vigilantes de lo que pasa, dando testimonio en el actuar, acariciando corazones iniciando procesos de aprendizaje con y en nuestra manera de caminar por la tierra que pisamos y el mensaje que enviamos buscando el bien de los más, protegiendo y respetando la vida de los más y dejando de apoyar a los menos con el brete de todos somos hijos de Dios dándoles permiso de matar y violentar, como ciudadanos no debamos renunciar a todo tipo de seguridades, seamos fieles a nuestro País con espíritu de libertad y no de miedo u opresión, seamos personas liberadas y libres, incluyendo libres de nuestro egoísmo convirtiéndonos en un todo llamado Mèxico. Si tú lo amas y crees en él, como yo y estás dispuesto a contribuir al cambio? escríbeme. Agradeciendo tu lectura y mensajes.

angeldesofia@yahoo.com.mx