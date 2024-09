Opinión | Seamos como los ojos

Los mexicanos de antes éramos como los ojos, parpadeábamos juntos, nos movíamos juntos, llorábamos nuestras tragedias juntos y veíamos los acontecimientos juntos con el mismo dolor o alegría.

Tal vez no podíamos vernos juntos en un mismo lugar, estado o ciudad, pero nos dolían las tragedias de los hermanos que en este país se encuentran, gritábamos ante los logros de nuestros deportistas y nuestras fiestas patrias y justificábamos nuestros fracasos.

Como familias, aunque no nos viéramos por meses, ni hablásemos diariamente éramos uno, solidarios como muéganos, los amigos eran para siempre sin importar partidos políticos o creencias religiosas, por eso me pregunto, ¡qué nos pasó!, ¿en qué momento se hizo la diferencia entre buenos y malos, chairos y fifis, los de arriba y abajo? ni en las películas de Pedro Infante y la Chachita como aquella de “Pepe El Toro” o “Nosotros los Pobres” se incitaba a odio de clases, sino más bien a la compasión y unión y el sí se puede, porque la hermandad de raza no se sabe, se siente, no se proclama, se ve, porque tú como yo somos personas, somos mexicanos, somos hermanos de raza y estamos juntos en la gracia y la desgracia y si yo tuviera una estrella alumbraría a mi Patria para verla renacer, pediría un milagro para hacerla resucitar como el Ave Fénix de los escombros morales y emocionales que ha vivido en estos últimos años de violencia y odio.

Porque esta tierra es grandiosa pediría que volviesen los días donde se vuelva a brillar y a ser libre para recuperar esperanza y Fe, porque México es un País optimista, donde, a pesar de la actual y permanente corrupción que no sólo no muere, se incrementa, en la mayoría de sus ciudadanos ¡impera la honradez! Ciudadanos que buscan vivir con la confianza de poder ser, salir y disfrutar sin sentir que el miedo vive en él, por eso si yo tuviera una estrella que brille como en el cielo lo hacen, alumbraría a mi Patria para verla renacer, porque aunque a veces esperamos mucho de otros, ¡porque tú como yo como hermanos, hacemos tanto por otros! que nuestro corazón necesita más tiempo para aceptar, lo que la mente sabe y en ocasiones no puede ni debe aceptar, hay que dejar ir, porque parte de la historia es eso, simplemente fluir, mientras las situaciones no terminan, no podemos avanzar aunque se exalten los símbolos patrios en este mes de septiembre y se incite a ser una nación independiente, pues nos estamos convirtiendo en un país donde los derechos humanos cada día se debilitan más, los abusos se siguen haciendo y hay prácticas toleradas implícitamente, por eso, la solución, como el Universo, ¡somos todos!, cada uno desde nuestra trinchera debe crear una transformación del entorno, fomentemos la ilusión, la motivación general, porque en el ámbito económico se vislumbra un recorte y déficit, así que a poner las barbas a remojar.

Recuerda que nunca se está demasiado mal o demasiado bien, tú , eres lo que eres, así que si tú como yo, estás decidido a pasar el mejor tiempo en nuestro amado país antes de ser llamado a otra vida, sabiendo que ésta, sólo es préstamo y no permanencia y nos fue dada para disfrutar antes de irnos, bienvenido serás al mejorar tu entorno con buena energía y mejores acciones, si lo haces, escríbeme. Gracias

angeldesofia@yahoo.com.mx